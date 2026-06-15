Hónapok óta ezt a bejelentést várta a világ: most mégsem lehet boldog mindenki

Donald Trump amerikai elnök hosszas várakozásokat követően végre bejelentette, hogy megszületett a megállapodás Iránnal, a Hormuzi-szoros újra megnyílik. A piacok világszerte pozitívan értékelték a lépést, ugyanakkor az aláírásra várhatóan csak pénteken fog sor kerülni. Az elmúlt hetek libikóka-politikája után ugyanakkor joggal merül fel a kérdés, hogy ezúttal mennyire bizonyul tartósnak a Fehér Ház bejelentése, és mégis mit jelent a mostani megállapodás.

Mostanra a geopolitikai szekértői körökben általánossá vált az a nézet, hogy az Egyesült Államok lényegében elvesztette a háborúját Iránnal szemben. Az iszlamista rezsim nem bukott meg, inkább a szélsőséges szárny erősödött fel, miközben Teherán képes fenyegetni a világ egyik legfontosabb tengeri hajózási útvonalát, a Hormuzi-szorost. Egy esetleges iráni dróntámadás veszélye éppen elegendő volt ahhoz, hogy a legnagyobb vállalatok egyszerűen ne merjenek arra hajózni, ami sokkolta a globális energiapiacot. A február 28-i első támadások óta már eltelt három és fél hónap, ám a helyzet bizonytalansága aligha csökkent, ezt már a megállapodásban foglaltak körüli kérdések is bizonyítják.

“The Deal with Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all!” President Donald J. Trump pic.twitter.com/RdSwyEdEtO https://t.co/RdSwyEdEtO — The White House (@WhiteHouse) June 14, 2026

Hivatalos kommunikáció például még nincs is (a közösségi médiában megjelent közleményeket leszámítva), így csak a találgatásokra és a kiszivárgott információkra lehet támaszkodni ennek értékelésére:

Az első instabil pontot rögtön az időkeret jelenti. A felek egyelőre csak 60 napban állapodtak meg, ez nem túl ígéretes. Bár várható, hogy a feltételek kétoldalú teljesülése esetén hosszabbításra lehet számítani, ez továbbra is nyitva hagyja a lehetőségét a helyzet eldurvulásának. A bizonytalanságot még fokozza, hogy az egyik legkritikusabb témáról, az iráni nukleáris programról csak ezt követően fognak tárgyalni.

Bár várható, hogy a feltételek kétoldalú teljesülése esetén hosszabbításra lehet számítani, ez továbbra is nyitva hagyja a lehetőségét a helyzet eldurvulásának. A bizonytalanságot még fokozza, hogy Az egyik legsúlyosabb problémát a megosztott iráni politika jelenti. A korábbi iszlamista rezsim helyzete meggyengül, miközben a radikális katonai megközelítést képviselő Forradalmi Gárda (IRGC) viszont minden eddiginél nagyobb befolyásra tett szert. Az Egyesült Államok számára kihívást jelentett, hogy pontosan kivel kellene tárgyalnia, ki képviseli hitelesen a döntéshozatalt Iránban.

Az előző ponthoz szorosan kapcsolódik az, hogy Irán katasztrofális gazdasági állapotban van. A megállapodás jelentős pénzösszegről is szól az eddig kiszivárgott információk alapján, ugyanakkor a problémák helyreállításhoz ez sem lehet elég. Az aszállyal szorosan összefüggő mezőgazdasági problémák például gyökeres struktúraváltást követelnek, egy hasonló reformprogram átfuttatása éveket vehet igénybe. Az instabilitás egyben azt is jelentheti, hogy az új vezetés helyzete ugyanúgy ingatag, mivel a társadalmi elégedetlenség tüntetésekben nyilvánulhat meg.

Az instabilitás egyben azt is jelentheti, hogy az új vezetés helyzete ugyanúgy ingatag, mivel a társadalmi elégedetlenség tüntetésekben nyilvánulhat meg. Az is kérdéses, Izrael miképpen reagál. A korábbi alkalmakkor a fő nézeteltérést az jelentette, hogy Jeruzsálem nem igazán fogadta el, hogy Libanonra is kiterjed a megállapodás. Most ezt már előre leszögezték, de máris baljós jel, hogy Izráel Katz védelmi miniszter kijelentette, hogy az ország hadserege nem fog kivonulni az elfoglalt részekről.

A belső feszültségeken túl a pénteki ceremoniális aláírás (amennyiben sor kerül erre) még nem hoz azonnali enyhülést a világpiacon. Az elmúlt három és fél hónap nyomot hagyott a Perzsa-öbölben fekvő kitermelőktől kezdve egészen a szállítmányozó cégeken át mindenkin. Irán számos alkalommal az energiatermelő létesítményeket támadta, újra kell indítani a kitermelést, a forgalmat stb. Szakértők szerint ez

hónapokig is eltarthat, ezt követően állhat vissza a korábbi rend.

Egy sor ország rögtön jelezte, hogy hajlandó külső segítséget nyújtani a feleknek, hogy a megállapodásban foglaltakat betartsák, valamint fennmaradjon a béke a térségben. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a konfliktus elején az iszlamista rezsim aknákat telepített az átjáróba, így hiába oldják fel a blokádot, akkor még nem a kereskedelmi forgalom indul be, csupán az aknamentesítő munkák indulhatnak be, ez szintén hosszú időt igénybe vehet.

Iran’s lakes are vanishing as years of drought, falling rainfall and unsustainable water use have been worsened further by the US-Israel war. pic.twitter.com/m6kkINDfOz https://t.co/m6kkINDfOz — Muhammad Shehzad (@M_Shehzad_2010) June 9, 2026

Az eddigi ismeretek alapján az Egyesült Államok nem lehet elégedett a feltételekkel (hivatalosan persze ezt nem így fogják kommunikálni), ugyanakkor Donald Trump amerikai elnöknek vélhetően alig maradt más választása. A precíziós rakéták jelentős részét elhasználták, ám különböző jelentések alapján ezzel jóval kisebb kárt okoztak az IRGC számára, mint korábban tervezték. A szoros lezárása egyre kínosabb helyzetbe sodorta az amerikai irányítást, mivel a térségi árak is megugrottak, a lakosság ezt pedig nem viselte túl jól, a republikánus vezető népszerűségi mutatói meredeken zuhannak.

Ez a helyzet mindkét felet a megoldás felé lökte, ugyanakkor kialakult egy „ki bírja tovább” jellegű versenyfutás, hiszen Iránt és az Egyesült Államokat is szorította az idő.

Úgy tűnik, hogy Teherán kivárásos taktikája bizonyult sikeresebbnek, mivel Trump a jelek szerint egy sor engedményt hajlandó volt tenni a nagy riválisnak.

A helyzet még mindig nagyon instabil, ezt mutatja, hogy az amerikai haditengerészet továbbra is fenntartja a fizikai blokádot a Perzsa-öböl bejáratánál, ezen csak a végleges dokumentum aláírása változtathat. Az is fontos, hogy a Fehér Ház „sem adta olcsón a bőrét”, egy rakás teljesülést feltételekhez szabott, így csak akkor kaphat feloldást Teherán a szankciók feloldása alól, ha betartja az egyelőre homályos vállalásait. Ez pedig számos olyan helyzetet teremthet, ami a háború újabb súlyos eszkalációjával fenyeget, főleg, miután

Irán már tudja, hogy már pusztán a fenyegetés mennyire képes a világgazdaságra csapást mérni, ezt a stratégiát pedig bármikor elő tudják venni.

Persze, a Perzsa-öböl másik felén már bőszen dolgoznak a terveken, hogy kikerüljék a szűk tengerszorost, de ennek hatékonysága még a jövő kérdése. Addig itt van ez a rendkívül ingatag helyzet, amikor látszólag közel lehet a megállapodás, de az elmúlt hónapok bizonytalanságai miatt még mindig erős a félelem a tengerszoros lezárásával kapcsolatban.

Címlapkép forrása: the U.S. Navy via Getty Images