Irán bejelentette: megalázó vereséget szenvedett Amerika

Irán hadereje megalázó vereséget mért az Egyesült Államokra és Izraelre – írja az AFP az iráni haderő közlése alapján.

Az iráni erők szent és acélos akaratukkal megalázták amerikai és cionista ellenségeiket, demonstrálták, hogy az ellenség számára csak a vereség és a megadás az egyetlen járható út”

– idézi a lap az iráni köztelevízióba beolvasott üzenetet.

Donald Trump amerikai elnök és Irán tegnap állapodtak meg a háború lezárásáról. Az amerikai vezető korábban többször is bejelentette, hogy az USA győzött a háborúban.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images