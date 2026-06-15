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Irán bejelentette: megalázó vereséget szenvedett Amerika
Globál

Irán bejelentette: megalázó vereséget szenvedett Amerika

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Irán hadereje megalázó vereséget mért az Egyesült Államokra és Izraelre – írja az AFP az iráni haderő közlése alapján.

Az iráni erők szent és acélos akaratukkal megalázták amerikai és cionista ellenségeiket, demonstrálták, hogy az ellenség számára csak a vereség és a megadás az egyetlen járható út”

– idézi a lap az iráni köztelevízióba beolvasott üzenetet.

Donald Trump amerikai elnök és Irán tegnap állapodtak meg a háború lezárásáról. Az amerikai vezető korábban többször is bejelentette, hogy az USA győzött a háborúban.

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Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

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