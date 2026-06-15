Katasztrófa: földbe csapódott az amerikai hadsereg legendás nehézbombázója

Hétfőn, röviddel az Edwards légibázisról történt felszállás után lezuhant az amerikai légierő egyik B–52 Stratofortress nehézbombázója a dél-kaliforniai Mojave-sivatagban.

A légibázis tájékoztatása szerint a többhajtóműves, sugárhajtású repülőgép

helyi idő szerint 11 óra 20 perckor, közvetlenül a felszállást követően zuhant le az Edwards támaszpont területén.

A katasztrófa helyszínére azonnal kivonultak a mentőegységek.

A Los Angelestől mintegy 160 kilométerre északra történt szerencsétlenségről készült légi felvételeken egy nagyjából futballpálya méretű, elszenesedett, füstölgő terület látható a sivatagi talajon.

Nagyobb roncsdarabok szemmel láthatóan nem maradtak meg, a felvételeken csupán egy, a becsapódási övezet szélén haladó mentőjármű látszik.

A légierő egyelőre nem közölte, hogy hányan tartózkodtak a nehézbombázó fedélzetén, és arról sem adott tájékoztatást, hogy vannak-e túlélők.

BREAKING: A U.S. Air Force B-52 bomber crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base, triggering an emergency response.Emergency crews rushed to the scene as thick black smoke billowed from the wreckage scattered across the desert airfield.More details, including… pic.twitter.com/JRx3R4ElJW https://t.co/JRx3R4ElJW — Fox News (@FoxNews) June 15, 2026

Forrás: Reuters

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