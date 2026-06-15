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Katasztrófa: földbe csapódott az amerikai hadsereg legendás nehézbombázója
Globál

Katasztrófa: földbe csapódott az amerikai hadsereg legendás nehézbombázója

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Hétfőn, röviddel az Edwards légibázisról történt felszállás után lezuhant az amerikai légierő egyik B–52 Stratofortress nehézbombázója a dél-kaliforniai Mojave-sivatagban.

A légibázis tájékoztatása szerint a többhajtóműves, sugárhajtású repülőgép

helyi idő szerint 11 óra 20 perckor, közvetlenül a felszállást követően zuhant le az Edwards támaszpont területén.

A katasztrófa helyszínére azonnal kivonultak a mentőegységek.

A Los Angelestől mintegy 160 kilométerre északra történt szerencsétlenségről készült légi felvételeken egy nagyjából futballpálya méretű, elszenesedett, füstölgő terület látható a sivatagi talajon.

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Nagyobb roncsdarabok szemmel láthatóan nem maradtak meg, a felvételeken csupán egy, a becsapódási övezet szélén haladó mentőjármű látszik.

A légierő egyelőre nem közölte, hogy hányan tartózkodtak a nehézbombázó fedélzetén, és arról sem adott tájékoztatást, hogy vannak-e túlélők.

Forrás: Reuters

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