Katasztrófa Oroszországban: lezuhant a szuperszonikus bombázó repülőgép, videón a becsapódás

Az esetről elsőként Ilja Tumanov, az orosz légierőhöz szorosan kötődő katonai blogger számolt be a Fighterbomber nevű Telegram-csatornán. A balesetet később az orosz Astra is megerősítette szemtanúk beszámolói alapján,

a közösségi médiában pedig több helyszíni felvétel is terjedni kezdett a becsapódás pillanatáról, illetve az azt követően felcsapó lángokról és füstről.

Unconfirmed info ️ A Tu-22M3 bomber crashed in the Irkutsk region, according to Russian media. pic.twitter.com/0jC4fGmZbi https://t.co/0jC4fGmZbi — MAKS 26 (@Maks_NAFO_FELLA) June 15, 2026

Az orosz védelmi minisztérium a TASZSZ állami hírügynökségen keresztül közölte, hogy

a repülőgép egy tervezett gyakorló repülés során zuhant le.

Az MTI tudósítása szerint a repülőgépen nem volt hadfelszerelés. Lezuhanásának körülményeit a légierő főparancsnokságának bizottsága vizsgálja.

A NATO által Backfire-C kódnéven ismert Tu–22M3 egy szovjet korszakban kifejlesztett, szuperszonikus bombázó és rakétahordozó, amely a Tupoljev tervezőiroda munkája.

A repülőgépet eredetileg nukleáris csapásmérésre, valamint tengeri célpontok, különösen repülőgép-hordozó harccsoportok megsemmisítésére tervezték. A gép maximális fegyverterhelése eléri a 24 tonnát, így a FAB-sorozatú szabadesésű bombák mellett képes a H–22-es, valamint a modernizált H–32-es rakéták célba juttatására is.

A változtatható szárnyállású nehézbombázó végsebessége eléri a 2300 km/órát, ami megközelítőleg 2,2 Machnak felel meg. Hatótávolsága 6800 és 7000 kilométer között alakul, míg harci hatósugara meghaladja a 2400 kilométert.

A négyfős személyzettel üzemelő repülőgép az orosz hadászati légierő egyik kulcsfontosságú fegyvere, amelyet a háború során rendszeresen alkalmaznak az Ukrajna elleni nagy hatótávolságú rakétatámadásokhoz.

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