Kiderült, mi okozta az amerikai csúcsfegyver megépítésének teljes összeomlását

Az amerikai haditengerészet egyre kiélezettebb versenyfutásra kényszerül Kínával, hogy megtartsa az előnyét a tengereken, ám ez egyre nehezebb. Komoly szerepe van a nagy rivális térnyerésének abba, hogy a 2020-as évekre bizonyos hadiipari kapacitások drámai mértékben leépültek: nincs elegendő szakképzett munkás, a sebesség rendkívül lassú, állandóak a késések, a költségvetés pedig elszáll. Az iparág problémáinak iskolapéldája lehetne a Constellation-osztályú hadihajók körüli huzavona. Eddig az ügy egy oldalról volt ismert, az amerikai hadsereg kommentálta közleményekkel az eseményeket, ugyanakkor a TWZ-nek a fejlesztő oldaláról adott interjút George Moutafis, a Ficantieri Marine Group vezérigazgatójával.

Mint az ismert, az amerikai haditengerészetnek rendkívül nagy szüksége lenne minél több modern hadihajóra, hogy tartsa a lépést.

Ehhez a francia-olasz FREMM-et választották alaptervként, ezt jelentősen átdolgozva az új fregatt elkészülését várták. Az elképzelést az támasztotta alá, hogy így a projekt átfutásának idejét kívánták gyorsabbá tenni, ebben viszont alaposan tévedtek: rendkívül lassan haladt a fejlesztés. Két év alatt mindössze 10 százalékon állt a megvalósítás az állandó módosítások miatt, így a haditengerészet inkább elállt a tervtől, egy másik hajógyár kapott lehetőséget, más elképzelések alapján.

Moutafis szerint a Constellation megelőzhette volna korát, és reméli, hogy néhány megoldást képesek lesznek a jövőben alkalmazni. Azt is kiemelte, hogy a minőség tekintetében a maximumra törekedtek, ugyanakkor ez rendkívül lelassította a haladást, pedig lényegében az elvárás sem ez volt feléjük. A vállalat vezérigazgatója ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a kezdeti tervek folyamatosan változtak, attól egyre nagyobb mennyiségben tértek el. A vezető utólag úgy látja, hogy kisebb módosítások is elegendőek lehettek volna. Ugyanakkor reméli, hogy az általuk elért eredmények a későbbiekben is alkalmazhatók lesznek. Hangsúlyozza, hogy a Fincantieri azt a modellt követi, hogy folyamatosan együttműködik a megrendelővel, és a teljes életciklus során igyekszik segítséget nyújtani a termékeihez. Ugyanakkor szerintük a jövőben másfajta hozzáállás és rendezés szükséges a hatékony haladáshoz, ami éppen a megrendelő beleszólását csökkenti.

A helyzet aligha változott, a Constellation bukását követően az Egyesült Államok inkább a helyben fejlesztett Legend-osztály felé fordult, és a minőségi kritériumok helyett a mennyiségi termelésre helyezi a hangsúlyt. Ez

a paradigmaváltás garantálhatja Washingtonnak, hogy továbbra is a világ legerősebb haditengerészetét üzemeltesse.

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