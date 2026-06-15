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Kimondta Bennett: Netanjahu példátlan kudarcot vallott – Izrael képtelen volt stratégiai győzelmet aratni
Globál

Kimondta Bennett: Netanjahu példátlan kudarcot vallott – Izrael képtelen volt stratégiai győzelmet aratni

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Hiába teljesített jól az Iránnal való háború során az izraeli haderő, az izraeli kormány hibái miatt végeredményében nem zárult döntő győzelemmel a háború – idézi Naftáli Bennett ellenzéki vezetőt a Times of Israel.

A volt miniszterelnök, aki Jaír Lapiddal közösen indul Netanjahu ellen az októberi választásokon, úgy látja, hogy Netanjahu „képtelen volt döntő győzelmet szerezni” Izraelnek, hiába teljesített jól a háború során az izraeli hadsereg. Elmondta: szerinte Netanjahu „stagnálásba és elhúzódó háborúba” rángatta bele országát.

Az iráni háború során az IDF és a biztonsági erőink kimagasló teljesítményét láthattuk a frontvonal minden szakaszán, és az izraeli nép bátorságát az otthoni fronton. Ma reggelre viszont világossá vált, hogy ezeket az eredményeket a kormány nem tudja tartós biztonsági eredményekre váltani”

– mondta az izraeli politikus.

Gondolatait egyébként nem az Irán elleni háború kritikájával folytatta, hanem ennek eredménytelenségét hangsúlyozta.

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Bennett azt mondta: olyan stratégiai tervei vannak, melyekkel be lehet dönteni az iráni rezsimet és fel lehet számolni az ellenséges állam nukleáris programját.

Hozzátette: ehhez diplomáciai, hírszerzési, gazdasági, technológiai és katonai eszközöket is használna.

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