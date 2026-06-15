Lebukott az orosz hajóskapitány, hogy vezetékeket rongált

Finnországban vádat emeltek a Fitburg nevű orosz teherhajó kapitánya és azeri elsőtisztje ellen, mert a hajó horgonyával állítólag megrongált két, Finnország és Észtország közötti tengerfenéki vezetéket. A hatóságok szerint a hajó legalább 130 kilométeren át húzta maga után a horgonyát, és a legénység még további nyolc vezeték megrongálására készült. Az incidens súlyos kockázatot jelentett Finnország távközlésére, valamint áram- és gázellátására nézve. A vádlottak tagadják a bűnösségüket, és vitatják a finn joghatóságot az ügyben.

Finnországban vádat emeltek egy teherhajó orosz kapitánya és a legénység egy további tagja ellen tengerfenéki vezetékeken okozott károk miatt - közölte hétfőn a finn ügyészség. A távközlési tevékenység súlyos megzavarásával vádolják a Fitburg nevű hajó kapitányát és azeri elsőtisztjét.

A 132 méter hosszú Fitburgot 2025. december 31-én tartóztatták fel. A teherhajó horgonyával a feltételezések szerint a Balti-tenger fenekén Finnország és Észtország között futó két vezetéket rongált meg. Az Oroszországból Izraelbe tartó teherhajó legalább

130 kilométeren keresztül húzta maga után a horgonyát.

A finn hatóságok azt feltételezik, hogy a kapitány és elsőtisztje még további nyolc vezetéket akart megrongálni. A finn ügyészség szerint az incidens "súlyos közvetlen károkat" okozott és "komoly kockázatot" jelentett Finnország távközlése, valamint áram- és gázellátása számára. Hozzátették, hogy még vizsgálják a vádemelés lehetőségét a legénység két további tagja ellen.

A teherhajó kapitánya és elsőtisztje tagadta az ellenük felhozott vádakat, és azzal érveltek, hogy Finnországnak az ügyben nincs joghatósága, mivel a vezetékek Észtország kizárólagos gazdasági övezetében sérültek meg.

A Balti-tengeren az ukrajnai háború kitörése óta több telekommunikációs-, illetve áramvezeték sérült meg. Megfigyelők szerint ezen esetek egy részének hátterében Oroszország hibrid hadviselése állhat, amelyet az úgynevezett árnyékflottához tartozó hajók segítségével folytat.

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