Lehet, hogy máris megvan, min borul majd Irán és Amerika békülése

Libanon és a libanoni háború lezárása a háború végét jelentő egyezmény elengedhetetlen része”

– mondta az iráni külügyi szóvivő.

Hangsúlyozta: az amerikai-iráni egyezményben három alkalommal is szerepel a Libanon szó.

Baghei felszólította ezek alapján Izraelt, hogy tartsák tiszteletben Libanon területi egységét és vonuljanak ki az országból.

Izrael ma nyíltan bejelentette, hogy nem fognak kivonulni Libanonból, szükséges a pufferzóna fenntartása Észak-Izrael védelme érdekében.

Arra is kitért, hogy Irán még nem döntött véglegesen az Amerikával való keretmegállapodás aláírásának pontos részleteiről – hétfő-kedd magasságában lesz bejelentés ezzel kapcsolatban.

Baghei azt is bejelentette, hogy Amerika megígérte, hogy minden szankciót felold majd, melyet Iránnal szemben kihelyeztek, a következő 60 nap folyamán.

Címlapkép forrása: Houssam Shbaro/Anadolu via Getty Images