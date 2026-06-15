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Lehet, hogy máris megvan, min borul majd Irán és Amerika békülése
Globál

Lehet, hogy máris megvan, min borul majd Irán és Amerika békülése

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Teljesen egyértelműen le van írva Irán és Amerika megállapodásában az, hogy Libanonban is véget kell vetni a harcoknak, az ország területi egységét pedig tiszteletben kell tartani – jelentette ki Iszmail Baghei iráni külügyi szóvivő az Iran International beszámolója szerint. A kérdés azért akut, mert Izrael nem hajlandó kivonni katonáit Libanonból.

Libanon és a libanoni háború lezárása a háború végét jelentő egyezmény elengedhetetlen része”

– mondta az iráni külügyi szóvivő.

Hangsúlyozta: az amerikai-iráni egyezményben három alkalommal is szerepel a Libanon szó.

Baghei felszólította ezek alapján Izraelt, hogy tartsák tiszteletben Libanon területi egységét és vonuljanak ki az országból.

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Izrael ma nyíltan bejelentette, hogy nem fognak kivonulni Libanonból, szükséges a pufferzóna fenntartása Észak-Izrael védelme érdekében.

Arra is kitért, hogy Irán még nem döntött véglegesen az Amerikával való keretmegállapodás aláírásának pontos részleteiről – hétfő-kedd magasságában lesz bejelentés ezzel kapcsolatban.

Baghei azt is bejelentette, hogy Amerika megígérte, hogy minden szankciót felold majd, melyet Iránnal szemben kihelyeztek, a következő 60 nap folyamán.

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