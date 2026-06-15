Már ma este harcba szállna az európai nagyhatalom légiereje Oroszország ellen – megszólalt a NATO-parancsnok

A német légierő parancsnoka szerint Németország készen állna akár azonnal harcolni Oroszországgal szemben, ha Moszkva megtámadna egy NATO-tagállamot – írja a The Telegraph.
Holger Neumann altábornagy a brit lapnak adott interjúban azt mondta, a Luftwaffe „ma este” is bevethető lenne, és Németország a szövetség minden négyzetcentiméterét megvédené. Külön hangsúlyozta, hogy a NATO-n belül nincsenek eltérő biztonsági zónák:
egy Észtország elleni támadás ugyanolyan válaszlépést vonna maga után, mint egy London elleni légicsapás.
Neumann szerint egy NATO elleni orosz támadás esetén a válasz elsöprő lenne, mert a konfliktus nem egyetlen ország és Oroszország között zajlana, hanem a szövetség 32 légierője lépne fel. A német légierő vezetője konkrétan Kalinyingrádot, a Kola-félszigetet, Szentpétervár térségét és a Fekete-tengert említette olyan stratégiai területként, amely NATO-válaszcsapások célpontjává válhatna, ha a szövetség védekezésre kényszerülne. Szerinte különösen fontos ezt világossá tenni a balti államok és az északi térség szempontjából.
A Telegraph szerint Neumann kijelentései a német biztonságpolitikai fordulat egyik legerősebb katonai megnyilvánulásai.
A Luftwaffe élén jelenleg olyan újrafegyverkezési programot felügyel, amely Friedrich Merz kancellár céljához illeszkedik:
Németországnak Európa legerősebb hagyományos haderejét kellene felépítenie.
A német légierő jelentősen növelné légvédelmi készleteit is, többek között Patriot, Iris-T és Arrow 3 rendszerekkel. Neumann azt is jelezte, hogy Németország NATO-keretben Nagy-Britannia légvédelmében is részt venne, ha London ilyen segítséget kérne.
A német parancsnok ugyanakkor óvatosságra intett az orosz légierő megítélésében, mert bár Oroszország Ukrajnában négy év teljes körű háború után sem tudott légi fölényt kivívni, Neumann szerint hiba lenne ebből azt a következtetést levonni, hogy az orosz légierő gyenge vagy harcképtelen.
Úgy fogalmazott, az ellenfelet soha nem szabad alábecsülni, mert az orosz haderő nagy alkalmazkodóképességet mutatott, és a háború során folyamatosan tanult. Külön kiemelte a Szu-35, a Szu-57 és a MiG-31 típusokat, valamint a cirkáló-, ballisztikus és hiperszonikus rakétákat.
Az interjúban Neumann az európai stratégiai autonómia gondolatát is visszafogottan kezelte, úgy vélve, hogy továbbra is a NATO és a transzatlanti kapcsolat híve, és nem azt szeretné, hogy Európa eltávolodjon az Egyesült Államoktól, hanem azt, hogy erősebb európai partnerként teljesítse a szövetségen belüli feladatait.
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