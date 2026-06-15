Megerősítette a világ legsötétebb diktatúrája: addig jutottak, ahonnan már nincs visszaút

Phenjan azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok pénteken Tokióban háromoldalú egyeztetést tartott, amelyen a felek ismét elkötelezték magukat a Koreai-félsziget teljes atomfegyver-mentesítése mellett. A KCNA észak-koreai állami hírügynökség által ismertetett állásfoglalásban egy meg nem nevezett szóvivő kijelentette, hogy az Egyesült Államok és csatlósainak értelmetlen retorikája soha nem változtatja meg a KNDK visszafordíthatatlan atomhatalmi státuszát. A szóvivő hozzátette, hogy
a leszerelés kérdése végérvényesen lezárult.
Phenjan a Dél-Koreának és Japánnak szánt amerikai fegyverszállításokkal indokolta saját atomprogramját, amelyet a regionális stabilitás és a béke kulcsfontosságú biztonsági garanciájaként írt le. Kim Jodzsong, Kim Dzsongun észak-koreai vezető befolyásos húga a hónap elején úgy fogalmazott, hogy az ország nukleáris politikája olyan irányvonalat képvisel, ahonnan már nincs visszaút.
Észak-Korea 2019 óta felgyorsította atomprogramját, miután az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások zátonyra futottak, a hanoi csúcstalálkozón ugyanis Kim Dzsongun és Donald Trump nem tudott megállapodásra jutni. A szóvivő nyilatkozata valószínűleg erre az eseményre utalt, amikor kiemelte, hogy
senki sem hozhatja vissza az idő sodrában végleg elszalasztott leszerelési lehetőséget.
Kim Dzsongun a közelmúltban Phenjanban fogadta Hszi Csin-ping kínai elnököt, aki korábban Pekingben Donald Trumppal és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is egyeztetett. A találkozóról kiadott hivatalos közleményekben azonban egyik fél sem tett említést az atomfegyver-mentesítésről.
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