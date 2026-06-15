Megjött a jelzés Magyarország döntése után: rendkívül rögös út vár még Ukrajnára

Sikorski kijelentette, az, hogy Magyarország feloldotta vétóját a csatlakozási tárgyalások kapcsán, pozitív jelzés a további EU-bővítés szempontjából.
Jó, hogy Ukrajna nem csupán tagjelölt ország, hanem mostantól csatlakozási tárgyalásokat folytató ország lesz. Ez mind Ukrajnának, mind nekünk világos képet ad az Ukrajna és az Európai Unió közötti kapcsolatok végső céljáról. Most az ukránok pontosan tudják, miért küzdenek
– hangsúlyozta Sikorski.
Hozzátette, a tárgyalások megnyitása csupán egy hosszú folyamat kezdete, amely magában foglalja az összes szükséges feltétel teljesítését, különösen a jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem terén.
Arra a kérdésre, hogy Varsó támogatja-e Kijev gyors EU-integrációját, Sikorski azt felelte:
Az Európai Unió fennállásának minden egyes évtizedével a csatlakozás egyre nehezebbé válik, nem pedig könnyebbé, mivel az európai jogszabályok tömege és az integráció szintje egyre nagyobb és mélyebb lesz.
Emlékeztetett arra, hogy a Lengyelország EU-csatlakozásával kapcsolatos technikai tárgyalások körülbelül hét évig tartottak.
Biztosnak kell lennünk abban, hogy Ukrajna készen áll, hogy mi is készen állunk, és hogy a bővítés mindkét fél számára sikeres lesz. Ezért minden kritériumnak teljes mértékben meg kell felelni
– hangsúlyozta Sikorski.
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