Megtámadták Moszkvát: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester

Dróntámadás érte ma reggel Oroszország fővárosát, Moszkvát - a polgármester, Szergej Szobjanin beszámolt a részletekről az orosz médiának.

Szobjanin állítása szerint

négy ukrán nagy hatótávolságú drónt sikerült elfogni, mielőtt elérték volna az orosz fővárost, a gépeket a légvédelem lelőtte.

(Az összes, Oroszország ellen indított UAV vélhetően ennél magasabb szám is lehet, az elfogási ráta általában nem 100%-os.)

Sérültekről és az okozott kárról nem jött hír: a polgármester beszámolója szerint a hatóságok a roncsok becsapódási helyszínén dolgoznak.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal, mindkét oldal azt állítja, hogy kizárólag katonai célpontokat céloz, az ellenséges ország pedig szándékosan támad terrorista szándékkal polgári célpontokat.

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