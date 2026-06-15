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Megtámadták Moszkvát: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
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Megtámadták Moszkvát: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester

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Dróntámadás érte ma reggel Oroszország fővárosát, Moszkvát - a polgármester, Szergej Szobjanin beszámolt a részletekről az orosz médiának.

Szobjanin állítása szerint

négy ukrán nagy hatótávolságú drónt sikerült elfogni, mielőtt elérték volna az orosz fővárost, a gépeket a légvédelem lelőtte.

(Az összes, Oroszország ellen indított UAV vélhetően ennél magasabb szám is lehet, az elfogási ráta általában nem 100%-os.)

Sérültekről és az okozott kárról nem jött hír: a polgármester beszámolója szerint a hatóságok a roncsok becsapódási helyszínén dolgoznak.

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Címlapkép forrása: Boris Alekseev/Anadolu Agency via Getty Images

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