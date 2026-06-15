CIV
Elefántcsontpart 1 0 Ecuador
ECU
 Vége
E csoport
SWE
Svédország 5 1 Tunézia
TUN
 Vége
F csoport
ESP
Spanyolország Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Ma 18:00
H csoport
BEL
Belgium Egyiptom
EGY
 Ma 21:00
G csoport
  • Megjelenítés
Megtörtént a háború egyik legsúlyosabb támadása Ukrajna ellen
Globál

Megtörtént a háború egyik legsúlyosabb támadása Ukrajna ellen

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Oroszország szombat éjjel összesen 70 rakétát és 611 drónt indított Ukrajna ellen, amelyek közül több mint 60 a fővárost, Kijevet célozta. A támadásban kigyulladt a Kijev-Pecserszki Lavra barlangkolostor is - Kijevben négyen vesztették életüket, míg Harkivban öten haltak meg, köztük mentők és katasztrófavédelmi szakemberek.

Volodimir Zelenszkij elnök a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a légvédelem 50 rakétát és 582 drónt semmisített meg a június 14-én este kezdődött támadássorozatban. Kijevben huszonnyolc sérültről és négy halálos áldozatról érkezett jelentés,

a főváros szinte minden kerületében komoly károk keletkeztek.

A lakóépületek mellett kulturális örökségi helyszínek is megsérültek, köztük a Kijev-Pecserszki Lavra 11. századi kolostor, amely kigyulladt, de a katasztrófavédelem munkatársai sikeresen eloltották a lángokat a tetőszerkezeten. Szintén találat érte a Miszteckij Arzenál Nemzeti Művészeti és Kulturális Múzeumkomplexum tetejét, valamint az Olekszandr Dovzsenko Filmstúdiót is.

Zelenszkij az esetet a keresztény kultúra elleni egyik legsúlyosabb orosz bűncselekménynek nevezte.

Még több Globál

Amerikai elemzők kongatják a vészharangot: ezzel a fegyverrel tarolhatja le a szigetországot az ázsiai szuperhatalom

Átfogó támadás érte Ukrajnát, ráfordul Trump a háború lezárására - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Hónapok óta ezt a bejelentést várta a világ: most mégsem lehet boldog mindenki

Harkivban éppen egy ipari létesítményben keletkezett tüzet oltottak a mentőegységek, amikor az orosz erők újabb csapást mértek ugyanarra a helyszínre. Ebben az ismételt támadásban négy katasztrófavédelmi mentő és a megyei katonai közigazgatás egy polgári védelmi szakembere vesztette életét, további kilenc ember pedig megsérült. Dnyipróban egy vasútállomást, egy főiskolát és több vállalatot ért találat, itt két ember sérült meg.

Julija Szviridenko miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Ukrajnának továbbra is több eszközre van szüksége a rakéták elfogásához.

Véleménye szerint Oroszország szándékosan támad ballisztikus rakétákkal és cirkálórakétákkal lakóövezeteket, amivel rombolja a kulturális örökséget és terrorizálja a civil lakosságot.

A kormányfő egyúttal köszönetet mondott a mentőknek, az egészségügyi dolgozóknak és a közműszolgáltatóknak, akik a csapások első pillanatától kezdve megfeszítetten dolgoznak a helyszíneken.

Zelenszkij a G7-csúcstalálkozóra összegyűlő vezetőkhöz fordulva határozott és érdemi választ sürgetett, amely magában foglalná az agresszorra gyakorolt nagyobb nyomást, valamint Ukrajna légvédelmének és különösen a rakétaelhárító képességeinek fokozottabb támogatását.

Kapcsolódó cikkünk

Átfogó támadás érte Ukrajnát, ráfordul Trump a háború lezárására - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Késleltetni a FIRE-t?

Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump, létrejött a megállapodás Iránnal
Irán bejelentette: megalázó vereséget szenvedett Amerika
Egyetlen aláírással magára haragította Zelenszkij Ukrajna legfőbb támogatóját – Példátlan lépés készül az ukrán elnök ellen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility