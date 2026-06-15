Megtörtént a háború egyik legsúlyosabb támadása Ukrajna ellen

Oroszország szombat éjjel összesen 70 rakétát és 611 drónt indított Ukrajna ellen, amelyek közül több mint 60 a fővárost, Kijevet célozta. A támadásban kigyulladt a Kijev-Pecserszki Lavra barlangkolostor is - Kijevben négyen vesztették életüket, míg Harkivban öten haltak meg, köztük mentők és katasztrófavédelmi szakemberek.

Volodimir Zelenszkij elnök a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a légvédelem 50 rakétát és 582 drónt semmisített meg a június 14-én este kezdődött támadássorozatban. Kijevben huszonnyolc sérültről és négy halálos áldozatról érkezett jelentés,

a főváros szinte minden kerületében komoly károk keletkeztek.

A lakóépületek mellett kulturális örökségi helyszínek is megsérültek, köztük a Kijev-Pecserszki Lavra 11. századi kolostor, amely kigyulladt, de a katasztrófavédelem munkatársai sikeresen eloltották a lángokat a tetőszerkezeten. Szintén találat érte a Miszteckij Arzenál Nemzeti Művészeti és Kulturális Múzeumkomplexum tetejét, valamint az Olekszandr Dovzsenko Filmstúdiót is.

Zelenszkij az esetet a keresztény kultúra elleni egyik legsúlyosabb orosz bűncselekménynek nevezte.

Harkivban éppen egy ipari létesítményben keletkezett tüzet oltottak a mentőegységek, amikor az orosz erők újabb csapást mértek ugyanarra a helyszínre. Ebben az ismételt támadásban négy katasztrófavédelmi mentő és a megyei katonai közigazgatás egy polgári védelmi szakembere vesztette életét, további kilenc ember pedig megsérült. Dnyipróban egy vasútállomást, egy főiskolát és több vállalatot ért találat, itt két ember sérült meg.

Julija Szviridenko miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Ukrajnának továbbra is több eszközre van szüksége a rakéták elfogásához.

Véleménye szerint Oroszország szándékosan támad ballisztikus rakétákkal és cirkálórakétákkal lakóövezeteket, amivel rombolja a kulturális örökséget és terrorizálja a civil lakosságot.

A kormányfő egyúttal köszönetet mondott a mentőknek, az egészségügyi dolgozóknak és a közműszolgáltatóknak, akik a csapások első pillanatától kezdve megfeszítetten dolgoznak a helyszíneken.

Zelenszkij a G7-csúcstalálkozóra összegyűlő vezetőkhöz fordulva határozott és érdemi választ sürgetett, amely magában foglalná az agresszorra gyakorolt nagyobb nyomást, valamint Ukrajna légvédelmének és különösen a rakétaelhárító képességeinek fokozottabb támogatását.

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