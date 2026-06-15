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Megüzenték Trumpnak: Izrael nem hátrál meg, ha Irán megmozdul, pusztító csapás jön
Globál

Megüzenték Trumpnak: Izrael nem hátrál meg, ha Irán megmozdul, pusztító csapás jön

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Izrael nem vonul ki Dél-Libanonból – jelentette ki Jiszráél Kac védelmi miniszter azt követően, hogy az Egyesült Államok és Irán tűzszünetet hirdetett, amely a várakozások szerint a Hezbollah elleni harcok befejezését is magában foglalja - közölte a Times of Israel.

Kac közleményében hangsúlyozta, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel közösen egyértelmű politikát képviselnek, amelynek értelmében

az izraeli hadsereg határozatlan ideig a libanoni, szíriai és gázai biztonsági övezetekben marad.

Ennek célja a határok és az izraeli települések védelme a dzsihádista csoportokkal szemben.

A védelmi miniszter közölte, hogy a biztonsági zónákból kitelepítik a helyi lakosokat, és megsemmisítenek minden terrorszervezetekhez köthető infrastruktúrát. Kac a biztonsági övezetek fenntartását a háború egyik legnagyobb katonai eredményének nevezte, és kijelentette, hogy

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Izrael ellenáll minden jelenlegi és jövőbeli, a kivonulást sürgető nyomásnak.

Hozzátette, hogy Netanjahu ezt már egyértelművé tette Donald Trump amerikai elnök és más magas rangú washingtoni tisztségviselők előtt, míg ő maga Pete Hegseth amerikai védelmi minisztert tájékoztatta a döntésről. Kac szerint az izraeli hadsereg vezetése szintén támogatja a libanoni biztonsági zóna fenntartását.

A tárcavezető arra is figyelmeztetett, hogy amennyiben Irán a libanoni fejlemények miatt támadást indítana Izrael ellen, az izraeli erők teljes erővel fognak visszacsapni.

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