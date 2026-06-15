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Nem csipkedi magát Ukrajna egyik leghűbb támogatója: kiderült, mi a késedelem oka
Globál

Nem csipkedi magát Ukrajna egyik leghűbb támogatója: kiderült, mi a késedelem oka

MTI
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Lengyelország egyelőre vár az újabb MiG-29-es vadászrepülőgépek tavaly jelzett ukrajnai szállításával, mivel még nem zárultak le az ukrán dróntechnológia viszonossági alapon történő megosztásáról szóló tárgyalások - közölte hétfőn Cezary Tomczyk lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes.

Tomczykot a Radio Zet lengyel kereskedelmi rádióban kérdezték a Kijevnek szánt, tavaly decemberben bejelentett lengyel támogatásról. Ennek keretében

Varsó további, szolgálatból kivont, egykori szovjet gyártmányú MiG-29-es repülőgépeket adna át Ukrajnának.

Nem továbbítottuk a MiG-eket Ukrajnának

- válaszolt a miniszterhelyettes.

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Felidézte: Lengyelország bizonyos ukrán dróntechnológiák megosztásához kötötte a támogatást.

Ha majd véglegesítjük ezt az ügyet, sikeresen lezárul a vadászgépek ügye is

- fogalmazott.

Megerősítette: Lengyelország és Ukrajna között "továbbra is párbeszéd folytatódik", a lengyel fél "világosan megmondta, hogy saját drónképességeit fejleszti, ezért szeretne az ukrán képességekből is meríteni".

Lengyelország eddig 14 MiG-29-es vadászgépet szállított Ukrajnának, ezek helyébe korszerű amerikai és dél-koreai felszerelést akarnak beszerezni.

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