Pénteken lélegezhet fel a világgazdaság, Trump hatalmas ceremóniával köt békét Iránnal

Az Egyesült Államok és Irán elvi megállapodást kötött a közel négy hónapja tartó háború lezárásáról – jelentette be Washington hétfőn. A keretegyezmény hivatalos aláírására pénteken kerül sor, a Hormuzi-szoros hajóforgalma pedig már megindult. A megállapodás értelmében Washington kész a szankciók enyhítésére és a befagyasztott iráni források felszabadítására, amennyiben Teherán együttműködik a nukleáris program korlátozásában és felhagy a radikális csoportok támogatásával. A nukleáris kérdés részletes tárgyalásait azonban későbbre halasztották, így a kockázatok továbbra is fennállnak.

Amerikai tisztségviselők hétfői bejelentése szerint az Egyesült Államok és Irán elvi megállapodást kötött a közel négy hónapja tartó háború lezárásáról. A hivatalos aláírási ceremóniát pénteken tartják, a Hormuzi-szoros hajóforgalma pedig fokozatosan, de elkezdett újraindulni – írja a Reuters.

Az elvi megállapodásról szóló dokumentumot amerikai részről Donald Trump elnök és JD Vance alelnök, míg iráni részről Mohammad Báger Gálibáf házelnök látta el kézjegyével.

Már az előzetes megegyezés hírére megkönnyebbülés söpört végig a piacokon, a kockázatok azonban továbbra is fennállnak, mivel az iráni nukleáris program korlátozásáról szóló, vélhetően bonyolult tárgyalásokat a felek későbbre halasztották.

Az egyezmény egyelőre csupán keretmegállapodásnak tekinthető, mégis ez a legnagyobb áttörés a konfliktus rendezésében azóta, hogy februárban az Egyesült Államok és Izrael közös katonai csapásokat mért Iránra. A háború azóta több ezer halálos áldozatot követelt, és súlyos zavarokat okozott a globális energiapiacokon.

A dokumentum kijelöli az amerikai–iráni kapcsolatok jövőbeli keretrendszerét. Amerikai tisztségviselők hangsúlyozták, hogy az Iránnak nyújtott bármilyen kedvezmény – beleértve a szankciók enyhítését és a befagyasztott iráni kintlévőségek felszabadítását – kizárólag attól függ, hogy Teherán hajlandó-e együttműködni Washingtonnal a nukleáris program ügyében, és felhagy-e a térségbeli radikális csoportok támogatásával.

A Reuters egy névtelenséget kérő amerikai forrása szerint Washington kész a befagyasztott források felszabadítására és a szankciók enyhítésére, sőt kezdetben kisebb gesztusokra is hajlandó, amennyiben az iráni fél is hasonló lépésekkel jelzi elkötelezettségét.

A megállapodás részleteit várhatóan 24–48 órán belül nyilvánosságra hozzák.



Az egyezség legfontosabb közvetlen eredménye a Hormuzi-szoros azonnali újranyitása, amelyet Irán hónapok óta gyakorlatilag zárva tartott, súlyos csapást mérve a globális olaj- és gázellátásra. Az amerikai illetékesek ugyanakkor óvatosságra intettek, hangsúlyozva, hogy a forgalom normalizálódásához idő kell. Bár a szorosban már most érezhetően élénkül a hajóforgalom, a korábbi szint elérése valószínűleg legalább két hetet vesz igénybe, egyelőre még nincs nagy mozgás a vizeken.

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Az amerikai fél azt is egyértelművé tette, hogy Izrael libanoni kivonulása nem képezi részét a megállapodásnak, és a zsidó állam fenntartja az önvédelem jogát a Hezbollah esetleges támadásaival szemben.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Official White House Joyce N. Boghosian