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Péntekig még bármi megtörténhet: készenlétben állnak az Egyesült Államok hadihajói a perzsa állam partjainál
Globál

Péntekig még bármi megtörténhet: készenlétben állnak az Egyesült Államok hadihajói a perzsa állam partjainál

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Péntekig még biztos, hogy marad az amerikai haditengerészeti blokád Irán körül, de az is lehet, hogy tovább is kitart az intézkedés – mondta egy amerikai tisztviselő a CNN-nek.

Irán és az Egyesült Államok hivatalosan pénteken írják majd alá a tárgyalások megkezdéséről szóló, előzetes engedményeket tartalmazó memorandumot, addig érvényben marad az amerikai blokád a perzsa állam partjainál.

A CNN forrása szerint az amerikai katonák és tengerészek már megkapták a parancsot a blokád feloldására való felkészülésre – péntekig viszont nem mozdulnak a hadihajók a térségből.

A forrás azt is megjegyzi: a jelenlegi megállapodás most a blokád feloldása, viszont „változhatnak a dolgok” még péntekig.

Trump elnök vasárnap hivatalosan is bejelentette, hogy „azonnal elrendelte” az iráni kikötők blokádjának feloldását, péntektől pedig megnyílik a Hormuzi-szoros is, aknamentesítéssel együtt.

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