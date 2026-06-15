Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump, létrejött a megállapodás Iránnal

Megjött a valódi bejelentés
Az Iráni Iszlám Köztársasággal kötött megállapodás mostantól teljes körűen hatályba lépett. Gratulálok mindenkinek! - jelentette be közösségi média oldalán Donald Trump.
Ezúton teljes mértékben engedélyezem a Hormuzi-szoros díjmentes megnyitását,
és ezzel egyidejűleg engedélyezem az Egyesült Államok haditengerészeti blokádjának azonnali feloldását. A világ hajói, indítsák be a motorjaikat! Hadd folyjon az olaj - javasolta.
Fontos fejlemény, hogy nagyon úgy tűnik, hogy az iráni fél is megerősítette a megállapodás tényét. Irán külügyminiszter-helyettese azt mondta a Reuters hírügynökség beszámolója szerint, hogy
a 60 napos tárgyalás során a szankciók feloldására fognak összpontosítani.
Elmondta, hogy a végleges megállapodásról szóló tárgyalásokat 60 nap alatt folytatják, hozzátéve, hogy Teherán saját intézkedéseket fog hozni „a másik oldalról történő behatolás” esetén.
Kazem Gharibabadi, Irán külügyminiszter-helyettese megerősítette az iráni állami televíziónak, hogy ma estétől azonnal és véglegesen véget vetnek a háborúnak és a katonai műveleteknek különböző frontokon, beleértve Libanont is.
Reagálnak a piacok
Magyar idő szerint vasárnap éjjel az olajárak azonnal csökkenéssel reagáltak a kedvező iráni fejleményekre. A Brent hordónkénti ára 4%-ot, a WTI 4,6%-ot csökkent.
Az alábbiakban a Brent árfolyamának alakulásán keresztül mutatjuk meg, mennyire volt éles a reakció.
A Brent esetében már több mint háromhavi mélypontról beszélünk:
Vasárnap még nem úgy tűnt, hogy meglesz a megállapodás
A megállapodás annak ellenére jött létre, hogy vasárnap Izrael támadást indított Libanon ellen, ami mind Irán, mind Donald Trump amerikai elnök részéről bírálatot váltott ki.
A megállapodás pontos feltételei egyelőre nem ismertek. Sharif szerint a paktum „a katonai műveletek azonnali és végleges befejezését írja elő minden fronton, Libanont is beleértve”.
Több forrás korábban azt mondta a Reutersnek, hogy a megállapodás tervezete újra megnyitná a Hormuzi-szorosot, véget vetne az iráni kikötők amerikai blokádjának és meghosszabbítaná a tűzszünetet, miközben Irán nukleáris programjának kérdését további 60 napos tárgyalások során kellene rendezni.
Vasárnap kora délután Mohammad Baqer Qalibaf iráni tárgyaló az X-en közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy Izrael legutóbbi támadása Bejrút déli külvárosai ellen – amely Izrael szerint az Irán által támogatott Hezbollah-militánsokat célozta meg – azt mutatja, hogy az Egyesült Államoknak nincs „akaratuk és képességük a kötelezettségvállalásaik teljesítésére”.
Irán külügyminisztériuma kijelentette, hogy az Egyesült Államokat tartja felelősnek a támadásért. Irán „erős válaszlépéssel” fenyegetőzött, és legfőbb közös katonai parancsnoksága kijelentette, hogy „az ujj a ravaszon van”, készen arra, hogy az „ellenség szívébe” lőjön.
Trump vasárnap a Truth Social platformon korábban közzétett bejegyzésében azt írta: „a ma reggeli bejrúti támadásnak nem szabadott volna megtörténnie, különösen egy olyan különleges napon, amikor olyan közel vagyunk az Iránnal kötendő békemegállapodáshoz.”
Izrael kijelentette, hogy nem vesz részt a tervezett amerikai–iráni megállapodásban. Benjamin Netanjahu miniszterelnök nem értett egyet Trump-tal az amerikai követeléssel kapcsolatban, miszerint Izraelnek vissza kell fognia katonai akcióit Libanonban, hogy az Egyesült Államok megállapodásra jusson Iránnal.
Az Izrael és az Iránhoz közel álló libanoni Hezbollah közötti konfliktust újra fellobbantotta az Egyesült Államok és Izrael februárban Irán ellen indított háborúja - emlékeztet a hírügynökség.
Egy magas rangú iráni tisztviselő korábban a Reutersnek elmondta, hogy a megállapodástervezet feltételei szerint az Egyesült Államok beleegyezne 25 milliárd dollárnyi befagyasztott iráni vagyon felszabadításába, míg Irán vállalná, hogy nem gyárt és nem szerez be nukleáris fegyvereket. A tisztviselő szerint Irán beleegyezett abba, hogy a végleges megállapodás megkötéséig fenntartja a nukleáris status quo-t, azaz nem végez urándúsítást és nem bővíti a nukleáris létesítményeket.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Shawn Thew
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