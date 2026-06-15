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Szivárognak a részletek: az egész térség biztonságát átírhatja Trump megállapodása
Globál

Szivárognak a részletek: az egész térség biztonságát átírhatja Trump megállapodása

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Az iráni Forradalmi Gárdához köthető Tasznim hírügynökség egy névtelen forrásra hivatkozva ismertette az iráni–amerikai egyetértési nyilatkozat állítólagos részleteit, ezek között akadnak megdöbbentő részletek - tudósított az Iran International.

A hírügynökség értesülései szerint a dokumentum negyedik cikke kimondja, hogy

az Egyesült Államoknak a végleges megállapodás aláírását követő harminc napon belül ki kell vonnia katonai erőit az Iránt körülvevő térségekből.

A hetedik cikkely alapján egy végleges megállapodás esetén Washington kötelezettséget vállal az elsődleges és másodlagos szankciók, az ENSZ Biztonsági Tanácsának büntetőintézkedései, valamint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) Kormányzótanácsa által hozott határozatok feloldására. A nyolcadik cikkely rögzíti, hogy a felek a hatvannapos, szükség esetén meghosszabbítható tárgyalási időszak alatt egyeztetnek a nukleáris kérdésekről, különös tekintettel az urándúsításra és a már felhalmozott nukleáris anyagkészletekre.

A kilencedik cikkely értelmében Washington vállalta, hogy a végleges egyezményről szóló, hatvan napig tartó tárgyalási folyamat alatt nem telepít további katonai erőket a régióba, cserébe pedig Irán sem folytat nukleáris tevékenységet ebben az időszakban. Az Egyesült Államok emellett arra is kötelezettséget vállalt, hogy ezen hatvan nap alatt nem vezet be újabb szankciókat.

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A tizenegyedik cikkely szerint az egyetértési nyilatkozat június 19-i aláírását követően azonnal életbe lépnek a kőolaj, a petrolkémiai termékek és azok származékainak értékesítésére, szállítására, biztosítására, valamint a kapcsolódó kereskedelmi tranzakciókra vonatkozó szankciós mentességek.

Még mindig sok a bizonytalanság a megállapodás körül, a felsorolás egyik legérdekesebb része a katonai kivonulás kérdése. Mivel a részletek egyelőre nem ismertek, ezért nem világos, hogy a térségi amerikai bázisok kiürítését jelentené-e. Egy ilyen lépés hosszútávon írná át a térség teljes biztonsági stratégiáját, amely erős hatással lenne az Egyesült Államok globális szerepére is. Sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy az iszlamista rezsim partjainál összevont katonai erők visszavonásáról van szó. De a részletek megismerése hiányában egyelőre nem tudni, hogy a felek miben állapodtak meg pontosan.

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