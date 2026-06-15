Teljesen új fegyvernemet fejlesztett ki Ukrajna, nagyon aggódhat Moszkva

Ukrajna egy új, nagy méretű pilóta nélküli víz alatti járművet fejlesztett Sea Trident néven, amelyet stratégiai célpontok megsemmisítésére terveztek. Az eszközt az ukrán Global Mark vállalat mutatta be a párizsi Eurosatory nemzetközi védelmi és biztonsági kiállításon. A fejlesztés célja, hogy a drón autonóm módon, alacsony észlelhetőség mellett hajtson végre tengeri műveleteket.

A Sea Trident akár 1000 kilogrammos hasznos terhet is képes célba juttatni, és a beszámoló szerint legfeljebb 2000 mérföldes hatótávolsággal rendelkezik.

A drón víz alatt haladva közelítheti meg a vitatott vagy erősen ellenőrzött tengeri zónákat, így csapásmérő feladatokra, logisztikai és teherszállítási műveletekre, valamint más pilóta nélküli víz alatti eszközök elfogására és semlegesítésére is alkalmas lehet.

A jármű tömege 10 tonna, hossza 10 méter, szélessége 2 méter, magassága 1,5 méter.

Legnagyobb sebessége 10 csomó, utazósebessége 6 csomó, üzemi merülési mélysége pedig 60 méter, ami elsősorban part menti műveleteknél teheti használhatóvá.

A lap emlékeztetett arra is, hogy nem ez az első ukrán víz alatti drónfejlesztés: korábban a Toloka nevű eszköz frissített, kisebb változatát is bemutatták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio