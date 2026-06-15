Terítéken az ukrajnai béke: elárulta az európai vezető, mire akarják rávenni Donald Trumpot

Amit igazán szeretnék, az az, hogy az amerikaiak azt mondják: veletek vagyunk, továbbra is segítjük Ukrajnát, még nagyobb nyomást gyakorolunk Oroszországra
- mondta az elnök a franciaországi Evianban hétfő este kezdődő G7-csúcstalálkozóról egy kereskedelmi csatornának adott interjúban.
A jó tárgyalás az, amikor Ukrajna és Oroszország ül az asztalnál, de ott vannak az európaiak és az amerikaiak is
- tette hozzá Macron.
Az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalások eddig amerikai közvetítéssel és európai részvétel nélkül zajlottak,
ám Washington az elmúlt időszakban a február 28-án Iránban kirobbantott konfliktus rendezésére összpontosított.
Trump "egy olyan szövetséges, aki másfél évvel ezelőtt azt hitte, hogy gyorsan befejezi a háborút Oroszországban, aki látta velünk együtt a nehézségeket, aki már nem finanszírozza a háborús erőfeszítéseket" - emlékeztetett a francia elnök az amerikai vezető választási ígéretére, miszerint az elnöki székbe való visszatérést követően 24 órán belül megoldja a konfliktust.
"Erőfeszítéseket szinte kizárólag az európaiak tesznek" a katonai támogatás és a gazdasági segítségnyújtás terén Ukrajnának - hívta fel a figyelmet a francia elnök.
A G7-csúcsra meghívást kapott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is,
aki kedden részt vesz az ukrajnai rendezéséről szóló megbeszélésen, amelyen az amerikai elnök is jelen lesz. Az egyeztetés célja, hogy "megállapodjunk az ukránokkal" abban, hogy milyen feltételek mellett lehet békét kötni Oroszországgal - mondta a francia elnök.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ludovic Marin
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