Történelmi döntések születhetnek a mai parlamenti ülésen, Magyar Péter is felszólalt

Június 15-én szavaz az Országgyűlés a magyar miniszterelnöki tisztség hivatali idejének nyolc évben történő maximálásáról. A Tisza Párt által benyújtott alaptörvény-módosítás a kekva-szabályok átalakítását és a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését is tartalmazza. A parlament mai ülése Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött, amelyet a kormányfő a vitnyéd-csermajori migránstábor felépítéséről és annak politikai felelősségéről tett. Az ülésről élőben tudósítunk.

Június 15-én is összeül az Országgyűlés, a mai ülésen pedig a Tisza Párt politikusai által benyújtott alkotmánymódosítás is elfogadásra kerülhet.

A javaslat tartalmazza a miniszterelnöki pozíció hivatali idejének 8 évben korlátozását, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, valamint a kekva-szabályok átalakítását is.

A parlamenti ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött. Beszédében a kormányfő a vitnyéd-csermajori 500 fős migránstábor felépítésével és annak politikai felelősségével foglalkozott. A kormányfő elmondása szerint a Fidesz-kormány a tábor felépítésére a magyar kormány mintegy 1 milliárd forintot költött, a nyilvánosságban pedig azt hazudták, hogy Vitnyéd-Csermajorban diáktábor épül.

Magyar Péter beszédében arra is kitért, hogy a 2024. augusztus 21-i ülésen arról tárgyaltak az Orbán-kormány tagjai, hogy a migrációval kapcsolatos politikai ellentétek a 2026-os választásokig még jobban ki kell élezni. A kormányfő elmondta, hogy a leköszönt kormányon a választások óta sem látszik a felelősség elfogadásának és a gyűlöletre építő kommunikációs politikai megváltoztatásának jelei.

Magyar Péter kijelentette, hogy az elmúlt hetek iratmegsemmisítései ellenére kormányülésekről szóló hivatalos beszámolók igazolják, hogy a Fidesz-kormány 2024. július 35-én tárgyalta az európai uniós migrációs paktum szabályainak gyakorlati megvalósítását.

Az Orbán-kormány által készített előterjesztésből kiderül, hogy a kormány az Európai Bizottság által szabott határidő előtt be kívánta vezetni a 12 hetes őrizetre vonatkozó szabályt vagy az egész migrációs paktumot

- jelentette ki a magyar kormányfő.

A Bóka János, egykori európai uniós ügyekért felelős miniszter, felügyelete alatt készített előterjesztés Magyar Péter elmondása szerint arra is kitért, hogy folytatni kell a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal a migrációs paktum határidő előtti alkalmazásával kapcsolatban, miközben az embereknek folyamatosan a paktum elfogadhatatlanságáról és külpolitikai nyomásgyakorlásról beszéltek.

A Tisza-kormány első embere ezután kijelentette, hogy a kormány mindent nyilvánosságra fog hozni az Orbán-kormányok politikai örökségével kapcsolatban, mert az ország biztonságát és az emberek bizalmát egyszerre kell megvédeni.

Magyar Péter végül az illegális migráció és a határvédelem kérdéseire is kitért. A kormányfő szerint a magyar kormánynak saját jogkörben kell tudnia dönteni a határon beérkező és itthon letelepedni kívánó külföldi állampolgárokról, valamint megvédeni határait.

Ennek érdekében a Tisza-kormány határozottan fog tárgyalni a nemzetközi szövetségi rendszerekben - így az Európai Unióban is - a magyar érdekek érvényesítését szem előtt tartva

- zárta beszédét Magyarország miniszterelnöke.

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