Trump bejelentette: nem végleges a megállapodás, bármikor folytatódhat a háború

Trump azt állítja: Irán egyelőre vállalta, hogy befagyasztja atomprogramját és megnyitja a Hormuzi-szorost, cserébe az USA feloldja az Iránra kirótt tengerészeti blokádot és elkezdeni feloldani a gazdasági szankciókat.

Trump az interjúban arról is beszél, hogy ha nem sikerül megállapodni Iránnal az atomprogram végleges felszámolásáról, Amerika újrakezdheti a katonai műveleteket Irán ellen.

Trump arra is kitér, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök „nagyon nehezen kezelhető srác” és hálás lehet Amerikának az Iránnal szembeni sikerért (annak ellenére, hogy nem képviselte magát Izrael a béketárgyalásokon).

Az elnök arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok szívesen védelmezi a jövőben is a Közel-Keletet, cserébe a régió olajpiaci bevételeinek 20%-át kéri.

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