Trump bejelentette: végre megindultak az olajtankerek a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalán

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social-ön hozott nyilvánosságra egy bejegyzést.

Úgy néz ki, hogy végre ténylegesen fellélegezhet a világgazdaság, és megnyílik a Hormuzi-szoros a hajóforgalom előtt és szabadon áramolhatnak ki onnan és oda a termékek. Az Egyesült Államok és Irán között bejelentett megállapodás után kérdéses volt, hogy a szűk tengerszorosban mikor indulhat meg a tényleges kereskedelmi közlekedés, ám ez Trump szerint már be is indult:

Hajók indultak ki a Hormuzi-szorosból, sok közülük olajjal megrakva. A déli »autópályán« haladnak, ami teljesen biztonságos, védett és érintetlen

– közölte az amerikai elnök, hozzátéve, hogy ezen kívül más útvonalak is léteznek.

A Hormuzi-szoroson való átkeléshez ezzel nem hárult el minden akadály, ugyanis a felek csak pénteken fogják aláírni hivatalosan is a megállapodást, így addig előfordulhatnak incidensek. A másik problémás tényező, hogy a szűk tengerszorosba az iszlamista rezsim aknákat telepített még a konfliktus kezdeténél, ezek semlegesítése hosszú időt vehet igénybe. Az online tengeri forgalmat követő oldalak frissítései alapján valóban nagyobb az aktivitás a térségben, mint korábban, ugyanakkor a háborút megelőző forgalom még messze van.

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