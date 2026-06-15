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Trump eljárást rendelt el a legesélyesebb demokrata kihívó ellen az Egyesült Államokban
Globál

Trump eljárást rendelt el a legesélyesebb demokrata kihívó ellen az Egyesült Államokban

Portfolio
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Gavin Newsom kaliforniai kormányzó azt állítja, hogy Donald Trump utasítására az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított ellene és felesége ellen. A demokrata politikus szerint az eljárás nem valamely konkrét bűncselekmény miatt indult, hanem azért, mert mérlegeli az indulást a 2028-as elnökválasztáson. Newsomot jelenleg a Demokrata Párt egyik legesélyesebb jelöltjeként tartják számon, miután tavaly a Trump-ellenes ellenállás egyik legismertebb alakjává vált.

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó azt állítja, hogy Donald Trump utasítására az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított ellene, amiért a politikus mérlegeli az indulást a 2028-as elnökválasztáson - jelentette a Financial Times.

A demokrata politikus hétfőn az X közösségi oldalon jelentette be, hogy feleségével együtt felkerültek az elnök "célpontlistájára".

Newsom szerint az igazságügyi tárca nem azért indított eljárást ellene, mert bármilyen bűncselekményt elkövetett volna, hanem az esetleges elnökjelöltsége miatt. "Nem találtak bűncselekményt, egyszerűen csak keresnek egyet" – írta bejegyzésében.

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Newsom tavaly vált a Trump-ellenes demokrata ellenállás egyik legismertebb alakjává, miután a közösségi médiában rendszeresen provokálta az elnököt. Ennek során gyakran utánozta Trump stílusát, beleértve a csupa nagybetűs bejegyzéseket és a mesterséges intelligenciával generált képeket is.

A kaliforniai kormányzót jelenleg a Demokrata Párt egyik legesélyesebb jelöltjeként tartják számon a 2028-as elnökválasztáson.

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Címlapkép forrása: Nathan Posner/Anadolu via Getty Images

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