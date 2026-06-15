Trump eljárást rendelt el a legesélyesebb demokrata kihívó ellen az Egyesült Államokban

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó azt állítja, hogy Donald Trump utasítására az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított ellene és felesége ellen. A demokrata politikus szerint az eljárás nem valamely konkrét bűncselekmény miatt indult, hanem azért, mert mérlegeli az indulást a 2028-as elnökválasztáson. Newsomot jelenleg a Demokrata Párt egyik legesélyesebb jelöltjeként tartják számon, miután tavaly a Trump-ellenes ellenállás egyik legismertebb alakjává vált.

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó azt állítja, hogy Donald Trump utasítására az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított ellene, amiért a politikus mérlegeli az indulást a 2028-as elnökválasztáson - jelentette a Financial Times.

A demokrata politikus hétfőn az X közösségi oldalon jelentette be, hogy feleségével együtt felkerültek az elnök "célpontlistájára".

Today, my wife & I joined Donald Trump’s hit list. He has directed his Department of Justice to investigate us. They have not found a crime - they are simply trying to find one.He isn't coming after me because of mean tweets, but because I am considering running for President.… pic.twitter.com/tVYk3WUvO8 https://t.co/tVYk3WUvO8 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 15, 2026

Newsom szerint az igazságügyi tárca nem azért indított eljárást ellene, mert bármilyen bűncselekményt elkövetett volna, hanem az esetleges elnökjelöltsége miatt. "Nem találtak bűncselekményt, egyszerűen csak keresnek egyet" – írta bejegyzésében.

Newsom tavaly vált a Trump-ellenes demokrata ellenállás egyik legismertebb alakjává, miután a közösségi médiában rendszeresen provokálta az elnököt. Ennek során gyakran utánozta Trump stílusát, beleértve a csupa nagybetűs bejegyzéseket és a mesterséges intelligenciával generált képeket is.

A kaliforniai kormányzót jelenleg a Demokrata Párt egyik legesélyesebb jelöltjeként tartják számon a 2028-as elnökválasztáson.

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