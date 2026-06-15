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Váratlan fordulat: Irán szerint Trump az utolsó pillanatban meggondolta magát
Globál

Váratlan fordulat: Irán szerint Trump az utolsó pillanatban meggondolta magát

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Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtesthez köthető Farsz hírügynökség azt állítja: az Egyesült Államok az utolsó pillanatban engedélyezte Iránnak, hogy vámot szedjenek be a Hormuzi-szoroson áthaladó teherforgalomtól – írja az Iran International.

A lap jelentése szerint a végleges szerződésben Irán „egyértelműen szuverenitást kap” a Hormuzi-szoros fölött, Ománnal egyetemben – ami azt jelenti, hogy

Teherán engedélyt kap Amerikától, hogy vámokat szedjen be a térségen áthaladó hajóktól.

Az iráni lap szerint igaz az is, hogy Irán megígérte, hogy egyelőre nem szed be vámokat a hajóforgalomtól, ez a mentesség azonban csak a tárgyalások időkeretének megszabott 60 napos periódusra vonatkozik.

A Farsz meg nem nevezetett forrása arról is beszél, hogy később biztosan lesz majd vámolás, a bevételekből pedig Irán fejlesztése mellett a térség hajózhatóságának biztonságosabbá tételén is dolgoznak majd.

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A Farsz által megjelenített híreket érdemes fenntartásokkal kezelni: a lap a forradalmi gárda hadtest kezében van, a szervezet egyes vezetői pedig nyíltan ellenzik, sőt, szabotálni próbálják a tárgyalásokat Teherán és Washington közt.

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