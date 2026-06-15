Véget ér a konfliktus az Egyesült Államokkal, de kirobbanó polgárháborús helyzet vár Iránra

Irán túlélte az Egyesült Államokkal vívott háromhónapos katonai konfliktust, és a felek pénteken írják alá a megállapodást, amely a Hormuzi-szoros újranyitását és bizonyos szankciók felfüggesztését irányozza elő. A teheráni vezetésre azonban most még nehezebb feladat vár: egyensúlyt kell találnia a győzelmet ünneplő keményvonalasok és a gazdasági összeomlás szélén álló, elkeseredett társadalom elvárásai között. Az infláció elszabadult, az infrastruktúra romokban hever, a januári véres tömegmegmozdulások emléke pedig figyelmeztetés a kormányzat számára. A Forradalmi Gárda kész elfogadni a megállapodást a rendszer fennmaradása érdekében, ám az ideológiai keményvonalasok – különösen a Pajdari Front – hevesen ellenzik a tárgyalásokat Ali Hámenei gyilkosaival.

Irán túlélte az Egyesült Államokkal vívott háromhónapos katonai konfliktust, ám a teheráni vezetésre most még nehezebb feladat vár, ugyanis egyensúlyt kell találnia a győzelmet ünneplő keményvonalasok és a gazdasági összeomlás szélén álló, elkeseredett társadalom egymásnak feszülő elvárásai között – számolt be a Reuters.

A konfliktus lezárásáról szóló megállapodást pénteken írja alá Irán és az Egyesült Államok.

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Az egyezmény a Hormuzi-szoros újranyitását és bizonyos szankciók felfüggesztését irányozza elő, míg a szélesebb körű megállapodásról – beleértve az iráni atomprogramot – később, a nyár folyamán tárgyalnak majd. A Reuters által megszólaltatott négy iráni tisztviselő egyaránt elismerte, hogy

a lakosság elvárása szerint a felszabaduló pénzeszközöket az újjáépítésre, a bankrendszer likviditásának helyreállítására és az életszínvonal emelésére kellene fordítani.

Egyikük a felfokozott várakozások miatt "kétélű fegyvernek" nevezte a megállapodást.

Az iráni gazdaság helyzete kritikus, hiszen az infláció rendkívül magas, a nemzeti fizetőeszköz mélyrepülésben van, a munkanélküliség jelentős méreteket öltött, a háború pedig a közlekedési és az ipari infrastruktúrában is hatalmas károkat okozott. A háttérben ráadásul ott kísért a januári tömegmegmozdulások emléke, amelyeket a hatóságok több ezer tüntető halálát követelő erőszakkal vertek le. Valamennyi nyilatkozó tisztviselő utalt arra, hogy a tömeges elégedetlenség újbóli fellángolásának kockázata valós, ha a kormányzat képtelen lesz gyors javulást felmutatni.

A keményvonalasok tábora – amely magában foglalja az Iszlám Forradalmi Gárdát és az úgynevezett Pajdari Frontot – úgy véli, a háború az ő álláspontjukat igazolta, ezért most várják a jutalmukat. Különösen a Pajdari Front tagjai kifogásolják, hogy Irán tárgyalóasztalhoz ül azzal az ellenféllel, amely a konfliktus első napján megölte Ali Hámenei legfelsőbb vezetőt.

Megállapodást kötnek az imám gyilkosaival, miközben megnyertük a háborút

– fogalmazott a Forradalmi Gárdához tartozó Baszidzs milícia egyik tagja.

A konfliktus során a Forradalmi Gárda tovább erősödött, és kulcsszerepet játszott abban, hogy az elhunyt legfelsőbb vezető fia, Modzstaba Hámenei lépjen apja örökébe, bár ő a nyilvánosság előtt még nem mutatkozott. A Gárda az iszlám köztársaság fennmaradása érdekében kész elfogadni a megállapodást, ellenben a Pajdari Front a parlamenti képviselői és médiaszemélyiségei révén komoly nehézségeket okozhat a teheráni vezetésnek, még ha az állami politikai irányvonal felülírására nincs is elegendő ereje.

A belpolitikai helyzetet tovább bonyolítja, hogy a 2022–2023-as, Mahsza Amíni halála nyomán kirobbant tiltakozáshullám óta a hatóságok a gyakorlatban meghátráltak a kötelező hidzsábviselés szigorú kikényszerítésétől, ami a keményvonalasok számára állandó sérelmet jelent. Alex Vatanka, a washingtoni Közel-Kelet Intézet elemzője szerint a Forradalmi Gárda a megállapodást elutasító ideológiai keményvonalasokkal szemben éppúgy kész fellépni, mint a rendszerellenes tüntetőkkel.

Társadalmi szabadságokat megengednek, például a hidzsáb nélküli megjelenést, de a politikai szabadságjogokkal szemben zéró toleranciát fognak tanúsítani

– magyarázta Vatanka.

Forrás: Reuters

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