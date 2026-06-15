Lavrov arról beszélt: szerinte nem igaz, hogy a végéhez közelít az ukrajnai háború, így a konfliktus lezárása helyett arra kell koncentrálni, hogy „igazságot szolgáltasson” Moszkva ellenfeleinek.
Kifejtette: arra gondol, hogy szerinte Ukrajna szisztematikusan törölte és törli el az orosz közösség jogait és támadja az orosz embereket.
Lavrov arról is beszélt, hogy szerinte egyáltalán nem igaz, hogy Oroszország vesztésre áll a háborúban.
Az európaiak tévesen gondolják azt, hogy Oroszország veszít és Ukrajna nyer, így azt gondolják, ultimátumokat tudnak adni, melyeket Oroszország majd elfogad. […] Ezek a számítások tévesek, teljesen hibás célokkal történnek”
– mondta Lavrov.
Arra is kitért, hogy a külügyminisztériumi találkozó Németországgal, Nagy-Britanniával és Franciaországgal „semmi újat” nem hozott az országok kapcsolatában, az európai vezetők csak azért lobbiznak most, hogy őket is vonják be a béketárgyalásokba.
Arra is kitért, hogy azt várja attól, hogy hamarosan Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai tárgyalók Moszkvába érkeznek, hogy a tavalyi alaszkai megállapodásokat Oroszország és Amerika is most életbe fogja léptetni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Történelmi döntések születhetnek a mai parlamenti ülésen, Magyar Péter is felszólalt.
Migrációról és határvédelemről beszélt a kormányfő.
Vesztésre áll az orosz hadsereg Ukrajnában? Reagált a Kreml - Szerintük nagy hibát követ el Európa
Lavrov beszélt a frontvonal helyzetéről.
Több száz hazai cég kerülhet nehéz helyzetbe, tízmilliárdok ragadtak bent az államnál
Az MKIK Tőkealap-kezelő szerint jelenleg 172 befektetési döntés érintett.
Megerősítette a világ legsötétebb diktatúrája: addig jutottak, ahonnan már nincs visszaút
Hiába a térségi akarat.
Corvinus-rektor: Nem gondolom, hogy a kekva megszüntetése az én rektori mandátumom végét jelentené
Bruno van Pottelsberghe az egyetemek átalakításáról és Rácz András egyetemről való távozásáról is beszélt.
Váratlan fordulat: Irán szerint Trump az utolsó pillanatban meggondolta magát
Ennyit a Hormuzi-szoros jövőjéről?
Megjött a jelzés Magyarország döntése után: rendkívül rögös út vár még Ukrajnára
A lengyel külügyminisztert Kijev EU-s csatlakozásáról kérdezték.
Vitézy Dávid: meg fogjuk menteni az Iparművészeti Múzeum épületét
Facebook-posztban tette egyértelművé a miniszter, hogy nem hagyja sorsára az egyik legértékesebb állami tulajdonú épületet.
A kártya, ami akkor segít a legtöbbet, amikor arra a leginkább szükség van - nyaraláskor, a reptéren, külföldön, elvesztés után is
Közeledik a várva várt családi nyaralás, de a várakozás öröme mellett valahol ott motoszkál a gondolat: mi van, ha valami nem a terv szerint alakul. Elveszik a pénztárca, késik a gép, betegs
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Hogyan érvényesüljünk a szabályok nélküli világban? - áttekintés a világ vezető think tankjeinek áprilisi tanulmányairól
Nemzetbiztonsági törekvések és technológiai érdekek. Ez a két erő formálja, rendezi blokkokba a világot - üzenik a vezető think tankek 2026. áprilisában. Négy fő témára fókuszálnak a v
Késleltetni a FIRE-t?
Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Mit lehet kezdeni 3-5 millió forinttal egy profi befektető szerint?
Ötmillió forinttal még nem lehet lakást venni, de már túl nagy összeg ahhoz, hogy a bankszámlán hagyjuk elinflálódni. Állampapír, tőzsde, befektetési alap vagy TBSZ? Hol... The post Mit lehe
Intézkedések az uniós források hazahozatala érdekében: az Infotv. sem maradhat ki
A Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/174.). A törv
Április 12. az amerikai egyetemeken is Magyarországról szólt
Hogyan csapódott le Orbán Viktor veresége a tengerentúlon?
Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Mi lesz a KEKVA-kkal?
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?