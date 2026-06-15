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Vesztésre áll az orosz hadsereg Ukrajnában? Reagált a Kreml - Szerintük nagy hibát követ el Európa
Globál

Vesztésre áll az orosz hadsereg Ukrajnában? Reagált a Kreml - Szerintük nagy hibát követ el Európa

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Európa tévesen gondolja azt, hogy Oroszország vesztésre áll az ukrajnai háborúban, így nagy hiba erre a helyzetre stratégiát építeni – állítja Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a TASZSZ híroldal cikke szerint.

Lavrov arról beszélt: szerinte nem igaz, hogy a végéhez közelít az ukrajnai háború, így a konfliktus lezárása helyett arra kell koncentrálni, hogy „igazságot szolgáltasson” Moszkva ellenfeleinek.

Kifejtette: arra gondol, hogy szerinte Ukrajna szisztematikusan törölte és törli el az orosz közösség jogait és támadja az orosz embereket.

Lavrov arról is beszélt, hogy szerinte egyáltalán nem igaz, hogy Oroszország vesztésre áll a háborúban.

Az európaiak tévesen gondolják azt, hogy Oroszország veszít és Ukrajna nyer, így azt gondolják, ultimátumokat tudnak adni, melyeket Oroszország majd elfogad. […] Ezek a számítások tévesek, teljesen hibás célokkal történnek”

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– mondta Lavrov.

Arra is kitért, hogy a külügyminisztériumi találkozó Németországgal, Nagy-Britanniával és Franciaországgal „semmi újat” nem hozott az országok kapcsolatában, az európai vezetők csak azért lobbiznak most, hogy őket is vonják be a béketárgyalásokba.

Arra is kitért, hogy azt várja attól, hogy hamarosan Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai tárgyalók Moszkvába érkeznek, hogy a tavalyi alaszkai megállapodásokat Oroszország és Amerika is most életbe fogja léptetni.

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