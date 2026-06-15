Zelenszkij meghívta Putyint, Trump már rá is bólintott

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette, hogy személyes találkozót ajánlott fel Vlagyimir Putyinnak a négy éve tartó háború lezárásáról szóló tárgyalások megkezdésére, akár a franciaországi G7-csúcstalálkozón, akár az Egyesült Államokban. Moszkva egyelőre nem adott egyértelmű választ a megkeresésre.

Zelenszkij elmondása szerint

az Egyesült Államok beleegyezett abba, hogy meghívják Putyint az Évian-les-Bains-ben hétfőn kezdődő G7-csúcstalálkozóra.

Zelenszkij kifejtette, hogy készek találkozni az orosz elnökkel a rendezvény keretében, hiszen Donald Trump és Emmanuel Macron is jelen lesz, így az európai vezetők és Amerika együtt képviseltetik magukat, ami kiváló lehetőséget teremt a tárgyalásokra.

Zelenszkij később a Telegram-csatornáján azt is közölte, hogy vasárnap telefonon egyeztetett Donald Trumppal. A beszélgetés során felvetette, hogy a találkozót az Egyesült Államokban is meg lehetne szervezni, méghozzá olyan formában, amelyet az orosz elnöknek nehezebb lenne visszautasítania. Az ukrán elnök hozzátette, hogy

amennyiben Oroszország ezt a lehetőséget is elutasítja, úgy még nagyobb nemzetközi nyomásgyakorlásra lesz szükség.

Egy ukrán kormányzati tisztségviselő megerősítette, hogy Kijev közvetlenül is eljuttatta a meghívást az orosz félnek, ám érdemi választ eddig nem kaptak. Putyin korábban nyilvánosan kijelentette, hogy nem lát okot a találkozóra. Az orosz elnök ezt Zelenszkij hónap eleji nyílt levelére reagálva mondta, amelyben az ukrán államfő személyes egyeztetéseket javasolt, és arra figyelmeztetett, hogy a fegyveres konfliktus egyre súlyosabb terhet ró az orosz gazdaságra.

Az éjszakai orosz légicsapások következtében legalább tíz ember életét vesztette Kijevben és az északkeleti Harkivban. Zelenszkij rendkívül cinikusnak nevezte Putyin magatartását, amiért az orosz hadsereg mindössze néhány órával a Trumppal folytatott telefonbeszélgetése után indította meg a támadásokat.

Az ukrán elnök közölte, hogy a G7-csúcstalálkozón a legfőbb célja újabb légvédelmi rendszerek beszerzése az orosz légitámadások elhárítására, emellett Donald Trumppal is tárgyalni fog arról, miként lehetne hatékonyan rászorítani Vlagyimir Putyint a háború befejezésére.

Forrás: Reuters

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