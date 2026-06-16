ÉLŐ  10'
FRA
Franciaország 0 0 Szenegál
SEN
I csoport
  • Megjelenítés
300 milliárd dollárból épülhet újjá Irán, de az Egyesült Államok kemény feltételeket szabott
Globál

300 milliárd dollárból épülhet újjá Irán, de az Egyesült Államok kemény feltételeket szabott

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egyesült Államok és Irán közötti keretmegállapodás részeként egy 300 milliárd dolláros magánberuházási alapot hoznak létre, amelynek több mint felére már kötelezettségvállalást tettek a befektetők. Az alap célja, hogy gazdasági ösztönzőként segítse a végleges megállapodás létrejöttét.

Az ügylet részleteit ismerő, névtelenséget kérő forrás a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy az Újjáépítési és Fejlesztési Alap névre keresztelt pénzügyi eszköz kizárólag magántőkéből épül fel, vagyis nem tartalmaz állami forrásokat, jóvátételi összegeket vagy vissza nem térítendő támogatásokat.

A finanszírozási kötelezettségvállalások amerikai, öböl menti, ázsiai, dél-amerikai és afrikai székhelyű vállalatoktól származnak, a tervezett beruházások pedig az energetikai, a logisztikai, a feldolgozóipari és a közlekedési szektort érintik.

Irán eredetileg 400 milliárd dolláros háborús jóvátételt követelt Washingtontól, ám az amerikai fél ezt elutasította, ezt követően merült fel a befektetési alap ötlete. Az iráni forrás szerint a térségbeli országok többféleképpen járulnának hozzá a kezdeményezéshez, például hitelek nyújtásával, hitelkeretek megnyitásával, valamint a háborúban megrongálódott létesítmények – köztük a mobarakehi acélmű, a finomítók, a repülőterek és más infrastrukturális elemek – közvetlen újjáépítésének finanszírozásával.

Washington és Teherán vasárnap jelentette be, hogy keretmegállapodást kötött a február 28-án kirobbant háború lezárásáról, az Irán elleni blokád feloldásáról, valamint a globális olaj- és gázellátás szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros újranyitásáról. A pénteken aláírandó, 60 napra szóló szándéknyilatkozat egy keretrendszert rögzít, nem minősül végleges megállapodásnak, a két fél képviselői ugyanis ez alatt az időszak alatt egyeztetnek majd a nukleáris, a szankciós és a regionális biztonsági kérdésekről.

Még több Globál

Sor kerülhet a Zelenszkij-Putyin találkozóra, lezárulhat a háború - Híreink az orosz-ukrán konfliktusról kedden

Súlyos ukrán veszteség: lezuhant egy Szu-24M vadászbombázó repülőgép, életüket vesztették a pilóták

Trump ideiglenes békét köt Iránnal, szivárognak a részletek, napokon belül megnyílhat a Hormuzi-szoros

Kapcsolódó cikkünk

Trump ideiglenes békét köt Iránnal, szivárognak a részletek, napokon belül megnyílhat a Hormuzi-szoros

Pénteken lélegezhet fel a világgazdaság, Trump hatalmas ceremóniával köt békét Iránnal

Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump, létrejött a megállapodás Iránnal

Megjött a hivatalos bejelentés: készen van a békeszerződés, amely lezárja a fél világot lesokkoló háborút

Az alap kizárólag a végleges megállapodás aláírását követően jöhet létre és kezdheti meg működését. A hatvannapos periódus alatt az alap koordinátorai az iráni féllel és a befektetőkkel közösen dolgozzák ki a konkrét projekteket. J. D. Vance alelnök a CBS-nek adott interjújában megerősítette, hogy

Irán csak abban az esetben férhet hozzá az Öböl-menti országok által is támogatott 300 milliárd dolláros alaphoz, ha teljesíti a Washington által szabott feltételeket, beleértve az atomprogramjának felszámolását, a dúsítotturán-készletének megsemmisítését, valamint a szigorú ellenőrzési és végrehajtási mechanizmusok elfogadását.

Bár Irán rendelkezik a világ második legnagyobb bizonyított földgáz- és negyedik legnagyobb bizonyított kőolajkészletével, valamint fiatal, képzett, több mint 92 milliós lakossággal és sokszínű ipari bázissal bír, az amerikai és nemzetközi szankciók az elmúlt négy évtizedben gyakorlatilag elvágták a globális tőkepiacoktól. A forrás szerint a kötelezettségvállalást tevő társaságok között dél-koreai, japán, szingapúri, malajziai és amerikai vállalatok is szerepelnek, ám a teljes listát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Forrás: Reuters

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bivalyerős a forint, újabb sokéves csúcsra szökött
Olyan fog holnap történni a benzinkutakon, amire már nagyon régen nem volt példa
Sor kerülhet a Zelenszkij-Putyin találkozóra, lezárulhat a háború - Híreink az orosz-ukrán konfliktusról kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility