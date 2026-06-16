300 milliárd dollárból épülhet újjá Irán, de az Egyesült Államok kemény feltételeket szabott

Az Egyesült Államok és Irán közötti keretmegállapodás részeként egy 300 milliárd dolláros magánberuházási alapot hoznak létre, amelynek több mint felére már kötelezettségvállalást tettek a befektetők. Az alap célja, hogy gazdasági ösztönzőként segítse a végleges megállapodás létrejöttét.

Az ügylet részleteit ismerő, névtelenséget kérő forrás a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy az Újjáépítési és Fejlesztési Alap névre keresztelt pénzügyi eszköz kizárólag magántőkéből épül fel, vagyis nem tartalmaz állami forrásokat, jóvátételi összegeket vagy vissza nem térítendő támogatásokat.

A finanszírozási kötelezettségvállalások amerikai, öböl menti, ázsiai, dél-amerikai és afrikai székhelyű vállalatoktól származnak, a tervezett beruházások pedig az energetikai, a logisztikai, a feldolgozóipari és a közlekedési szektort érintik.

Irán eredetileg 400 milliárd dolláros háborús jóvátételt követelt Washingtontól, ám az amerikai fél ezt elutasította, ezt követően merült fel a befektetési alap ötlete. Az iráni forrás szerint a térségbeli országok többféleképpen járulnának hozzá a kezdeményezéshez, például hitelek nyújtásával, hitelkeretek megnyitásával, valamint a háborúban megrongálódott létesítmények – köztük a mobarakehi acélmű, a finomítók, a repülőterek és más infrastrukturális elemek – közvetlen újjáépítésének finanszírozásával.

Washington és Teherán vasárnap jelentette be, hogy keretmegállapodást kötött a február 28-án kirobbant háború lezárásáról, az Irán elleni blokád feloldásáról, valamint a globális olaj- és gázellátás szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros újranyitásáról. A pénteken aláírandó, 60 napra szóló szándéknyilatkozat egy keretrendszert rögzít, nem minősül végleges megállapodásnak, a két fél képviselői ugyanis ez alatt az időszak alatt egyeztetnek majd a nukleáris, a szankciós és a regionális biztonsági kérdésekről.

Az alap kizárólag a végleges megállapodás aláírását követően jöhet létre és kezdheti meg működését. A hatvannapos periódus alatt az alap koordinátorai az iráni féllel és a befektetőkkel közösen dolgozzák ki a konkrét projekteket. J. D. Vance alelnök a CBS-nek adott interjújában megerősítette, hogy

Irán csak abban az esetben férhet hozzá az Öböl-menti országok által is támogatott 300 milliárd dolláros alaphoz, ha teljesíti a Washington által szabott feltételeket, beleértve az atomprogramjának felszámolását, a dúsítotturán-készletének megsemmisítését, valamint a szigorú ellenőrzési és végrehajtási mechanizmusok elfogadását.

Bár Irán rendelkezik a világ második legnagyobb bizonyított földgáz- és negyedik legnagyobb bizonyított kőolajkészletével, valamint fiatal, képzett, több mint 92 milliós lakossággal és sokszínű ipari bázissal bír, az amerikai és nemzetközi szankciók az elmúlt négy évtizedben gyakorlatilag elvágták a globális tőkepiacoktól. A forrás szerint a kötelezettségvállalást tevő társaságok között dél-koreai, japán, szingapúri, malajziai és amerikai vállalatok is szerepelnek, ám a teljes listát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Forrás: Reuters