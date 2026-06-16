Ahogy kitört a béke, Franciaország hadihajókat küldene a Hormuzi-szorosba

Franciaország rögtön kész behajózni a Hormuzi-szorosba, két hadihajó is részt venne a térség szabad hajózásának biztosításában. Aknamentesítő hajóik már a kritikus tengeri szakaszhoz közel állomásoznak.

Franciaország kész részt venni a Hormuzi-szoros aknamentesítésében, amennyiben Washington erre felkéri – jelentette be Catherine Vautrin francia védelmi miniszter.

Párizs tájékoztatása szerint a térségben már állomásoznak olyan francia haditengerészeti egységek, amelyeket a Washington és Teherán közötti megállapodást követően gyorsan be lehet vetni a hajózás szabadságának biztosítására - írta a L'Express.

A miniszter a TF1 francia televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy két francia aknakereső hajó már a szoros közelében állomásozik, így szükség esetén azonnal megkezdhetik a munkát. Hozzátette, hogy ezeket az egységeket az Egyesült Királysággal közös, többnemzeti tengeri misszió keretében vetnék be.

Vautrin hangsúlyozta, hogy a szabad hajózás biztosítása nemcsak a világgazdaság, hanem a nemzetközi jog szempontjából is kulcsfontosságú.

Arra is figyelmeztetett, hogy a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet precedensértékű lehet más stratégiai tengerszorosok védelmében.

A tárcavezető közölte, hogy a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó köré szervezett, fregattokkal és repülőgépekkel megerősített haditengerészeti kötelék szintén gyorsan mozgósítható, ha a párizsi vezetés így dönt.

Franciaország rendkívül kedvező fejleménynek tartja a Washington és Teherán közötti megállapodást, és aktív szerepet vállalna annak végrehajtásában. A kormány álláspontja szerint a globális szénhidrogén-kereskedelem jelentős részét bonyolító Hormuzi-szoros újbóli megnyitása elengedhetetlen az energiapiacok stabilitásához.

A miniszter a libanoni helyzetre is kitért, reagálva Benjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök kijelentéseire, amelyek az izraeli csapatok libanoni jelenlétének fenntartásáról szóltak. Megerősítette, hogy Franciaország a libanoni hatóságok teljes szuverenitásának és területi ellenőrzésének helyreállítását szorgalmazza.

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