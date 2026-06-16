Átfogó támadás érte Ukrajnát, ráfordul Trump a háború lezárására - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Keddi közvetítésünk
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Zelenszkij meghívta Putyint, Trump már rá is bólintott
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette, hogy személyes találkozót ajánlott fel Vlagyimir Putyinnak a négy éve tartó háború lezárásáról szóló tárgyalások megkezdésére, akár a franciaországi G7-csúcstalálkozón, akár az Egyesült Államokban. Moszkva egyelőre nem adott egyértelmű választ a megkeresésre.
Már ma este harcba szállna az európai nagyhatalom légiereje Oroszország ellen – megszólalt a NATO-parancsnok
A német légierő parancsnoka, Holger Neumann altábornagy a The Telegraphnak adott interjúban kijelentette, hogy a Luftwaffe akár azonnal bevethető lenne, ha Oroszország megtámadna egy NATO-tagállamot, és egy Észtország elleni támadás ugyanolyan válaszlépést vonna maga után, mint egy London elleni légicsapás. A parancsnok konkrét orosz stratégiai célpontokat is megnevezett, köztük Kalinyingrádot és a Kola-félszigetet, amelyek NATO-válaszcsapások célpontjaivá válhatnának. Neumann ugyanakkor óvatosságra intett az orosz légierő alábecsülésével szemben, kiemelve Moszkva alkalmazkodóképességét és modern fegyverrendszereit. A kijelentések a német biztonságpolitikai fordulat egyik legerősebb katonai megnyilvánulásának számítanak, összhangban Friedrich Merz kancellár céljával, hogy Németország Európa legerősebb hagyományos haderejét építse fel.
Orbán Anita fontos tárgyalásokon van túl, Ukrajna EU-csatlakozásáról is egyeztetett
Az EU külügyminiszterei Luxemburgban három kormányközi konferenciát tartottak Montenegró, Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatáról – tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter. A bővítés mellett az orosz–ukrán háború és a közel-keleti helyzet is napirendre került. A miniszter hangsúlyozta, hogy a csatlakozási folyamatnak teljesítményalapúnak kell maradnia, és Montenegró akár még idén lezárhatja a tárgyalásokat. Magyarország továbbra is Ukrajna szuverenitásának támogatása és a diplomáciai rendezés mellett áll.
Teljesen új fegyvernemet fejlesztett ki Ukrajna, nagyon aggódhat Moszkva
Ukrajna bemutatta legújabb fejlesztését, a Sea Trident névre keresztelt nagy méretű pilóta nélküli víz alatti járművet a párizsi Eurosatory védelmi kiállításon – számolt be a Militarnyi. A 10 tonnás, 10 méter hosszú drón akár 1000 kilogrammos hasznos terhet képes célba juttatni, hatótávolsága pedig elérheti a 2000 mérföldet. Az eszközt stratégiai célpontok megsemmisítésére, logisztikai feladatokra és más víz alatti drónok semlegesítésére tervezték, alacsony észlelhetőség mellett.
Lebukott az orosz hajóskapitány, hogy vezetékeket rongált
Finnországban vádat emeltek a Fitburg nevű orosz teherhajó kapitánya és azeri elsőtisztje ellen, mert a hajó horgonyával állítólag megrongált két, Finnország és Észtország közötti tengerfenéki vezetéket. A hatóságok szerint a hajó legalább 130 kilométeren át húzta maga után a horgonyát, és a legénység még további nyolc vezeték megrongálására készült. Az incidens súlyos kockázatot jelentett Finnország távközlésére, valamint áram- és gázellátására nézve. A vádlottak tagadják a bűnösségüket, és vitatják a finn joghatóságot az ügyben.
Gyújtogatásos szabotázsakció a miniszterelnök ellen: elítélték az elkövetőket, a szálak egészen a Kremlig futnak
Bűnösnek mondta ki hétfőn egy londoni bíróság azt a két férfit, akik Keir Starmer brit miniszterelnökhöz köthető ingatlanok, valamint egy gépjármű ellen követtek el gyújtogatást - számol be a Guardian.
Katasztrófa Oroszországban: lezuhant a szuperszonikus bombázó repülőgép, videón a becsapódás
Lezuhant egy Tu–22M3 típusú orosz hadászati bombázó repülőgép a dél-szibériai Irkutszki területen hétfőn. A moszkvai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a pilóták katapultáltak és túlélték a balesetet, valamint a földön sem keletkezett kár - írta meg a United24.
Terítéken az ukrajnai béke: elárulta az európai vezető, mire akarják rávenni Donald Trumpot
Emmanuel Macron francia államfő reméli, hogy meg tudja győzni amerikai kollégáját, Donald Trumpot a hétfő este kezdődő G7-csúcson arról, hogy fokozza a nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárása érdekében.
Nem csipkedi magát Ukrajna egyik leghűbb támogatója: kiderült, mi a késedelem oka
Lengyelország egyelőre vár az újabb MiG-29-es vadászrepülőgépek tavaly jelzett ukrajnai szállításával, mivel még nem zárultak le az ukrán dróntechnológia viszonossági alapon történő megosztásáról szóló tárgyalások - közölte hétfőn Cezary Tomczyk lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes.
Ukrajna bebizonyította, az idő nem feltétlen csak ellene dolgozik
A sikeres ukrán dróncsapások, az orosz rakéta- és dróntámadások intenzitása, valamint az ukrán drónműveletek katonai és energetikai infrastruktúra elleni sikerei továbbra is fenntartották a nemzetközi figyelmet az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök diplomáciai mozgástere az amerikai támogatás bizonytalanná válása miatt egyre inkább az európai partnerekre, illetve a tágabb értelemben vett „hajlandók koalíciójára” épül. A cél világos: Ukrajna számára minél erősebb katonai, pénzügyi és politikai hátteret biztosítani egy olyan időszakban, amikor a háború katonai és diplomáciai értelemben is elhúzódó szakaszba lépett.
Zelenszkij elhívta Putyint a G7-csúcsra
Az ukrán elnök szerint ez remek lehetőség lett volna a háború lezárásáról való tárgyalásokra, Putyin erre nemet mondott.
Kapott Ukrajna egy akmamentesítőt
Az ukrán haditengerészet ma kapott egy új Alkmaar-osztályú aknamentesítő hajót Hollandiától, így ez már az ötödik ilyen tengerészeti eszköz lesz az ukrán flottában.
A hajót Henyicseszk névre keresztelték, egy ugyanilyen nevű aknaszedő emlékére, melyet az oroszok 2022-ben felrobbantottak.
Újabb szankciók Oroszország ellen
Az Európai Unió Tanácsa újabb szankciókat fogadott el Oroszország ellen: 80 orosz és volt szovjet tagállam területén működő vállalkozást, valamint magánszemélyt tettek fel feketelistára.
Az EU beavatkozik Ukrajnában az oroszok legalattomosabb támadásai miatt – kiadták a jóváhagyást
Ukrajna is a részévé vált az uniós elhárítási rendszernek, így segítséget kérhet az EU Kiberbiztonsági Tartalékából nagyszabású kiberbiztonsági incidensek esetén, miután az Európai Unió Tanácsa is rábólintott a döntésre.
Bejelentették az oroszok Nadja elfoglalását
A donyecki Nadja (orosz név: Artyoma) elfoglalását jelentette be ma dél körül az orosz védelmi minisztérium.
Ukrán térképek szerint még nincsenek orosz katonák a faluban, két kilométerre délkeletre állomásoznak most, Matyaseve alatt.
Vesztésre áll az orosz hadsereg Ukrajnában? Reagált a Kreml - Szerintük nagy hibát követ el Európa
Európa tévesen gondolja azt, hogy Oroszország vesztésre áll az ukrajnai háborúban, így nagy hiba erre a helyzetre stratégiát építeni – állítja Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a TASZSZ híroldal cikke szerint.
Mélyül a botrány a barlangkolostor körül
Ukrajna dezinformáció elleni központja hazugságnak és manipulációnak nevezte azt az orosz állítást, mely szerint egy amerikai Patriot légvédelmi rakéta zuhant rá a ma reggel felrobbantott kijevi kolostorra.
A békés ukrán állampolgárok halálának és sérülésének felelőssége, a történelmi, civil épületek lerombolása kizárólag Oroszország felelőssége, melyért meg kell őket büntetni
- írják.
5 ukrán megyében nincs áram
Kijev, Zaporizzsja, Odessza, Szumi és Harkiv régiók maradtak részlegesen vagy teljesen áramellátás nélkül Oroszország ma hajnali kombinált csapását követően.
(UNN)
Megtörtént a háború egyik legsúlyosabb támadása Ukrajna ellen
Oroszország szombat éjjel összesen 70 rakétát és 611 drónt indított Ukrajna ellen, amelyek közül több mint 60 a fővárost, Kijevet célozta. A támadásban kigyulladt a Kijev-Pecserszki Lavra barlangkolostor is - Kijevben négyen vesztették életüket, míg Harkivban öten haltak meg, köztük mentők és katasztrófavédelmi szakemberek.
Az oroszok szerint egy Patriot robbantotta fel a kijevi kolostort
Reggel rakétacsapás érte a a kijevi Pecserszka lavra barlangkolostort, Moszkva most megvádolta az Egyesült Államokat és Ukrajnát azzal, hogy ők rongálták meg az ortodox egyházi épületet.
Az orosz védelmi minisztérium azt állítja: "bizonyítékuk van" arról, hogy egy lejárt szavatosságú Patriot légvédelmi rakéta zuhant rá az épületre.
Az állítólagos bizonyítékot nem tették közzé.
Legalább 30 sérültje van a reggeli orosz támadásnak
Csak Kijevben eddig 30 sérültje és 4 halálos áldozata van az orosz haderő reggeli támadásának, a régióban ráadásul részleges áramkimaradás is tapasztalható.
Cirkon rakétát is lelőhetett Ukrajna
Jurij Ihnat, a légierő szóvivője beszélt arról, hogy egy amerikai Patriot légvédelmi rendszer valószínűleg lelőtt egy orosz Cirkon hiperszonikus rakétát.
Általánosságban a Kijev elleni támadásról azt mondta: ez volt az eddigi egyik legsúlyosabb csapás, a ballisztikus rakéták számát tekintve.
Megtámadták Moszkvát: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
Dróntámadás érte ma reggel Oroszország fővárosát, Moszkvát - a polgármester, Szergej Szobjanin beszámolt a részletekről az orosz médiának.
Orosz jelentés
Megérkezett az orosz légvédelem reggeli jelentése: 123 ukrán drónt lőttek le Oroszország nemzetközileg elismert területei, és a Krím fölött.
A határ menti régiók mellett észleltek drónokat Moszkva és Tver, Orjol régiók fölött is.
A Krímbe vezető hidakat támadja Ukrajna
Az éjjel több ukrán drón rongálta meg az Ukrajna szárazföldjét a Krím-félszigettel összekötő hidakat Henicseszk és Csonhar térségében. A térséget megszálló orosz hadsereg a hidakat a harcoló alakulatok utánpótlására használja.
Kosztyantynivkában intenzív harcok folynak
A frontvonalon erős nyomás alatt áll az egyik utolsó, még ukrán kézen lévő donyecki város, Kosztyantynivka. Ukrán térképek szerint a település lassan harapófogóba kerül: az északkeleti és a délnyugati agglomerációba is betörtek az oroszok, emellett jönnek föl délről, Ivanopillija felől is.
Az orosz médiában olvasható beszámolók szerint "különleges erőkkel" erősítették meg az ukránok Kosztyantynivka védelmét - erről egyelőre szóbeli állításokon túl semmilyen biztonyíték nincs.
Legalább négyen meghaltak Ukrajnában
Átfogó támadás érte ma hajnalban Ukrajnát, az orosz csapás epicentruma Kijev volt, ahol legalább négy ember meghalt és 25 ember megsérült.
A vidékről jövő összesítésekkel együtt az áldozatok száma is nőhet.
Átfogó támadás érte Ukrajnát, ráfordul Trump a háború lezárására - Híreink az ukrán frontról hétfőn
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.
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