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Átfogó támadás érte Ukrajnát, ráfordul Trump a háború lezárására - Híreink az ukrán frontról hétfőn
Globál

Átfogó támadás érte Ukrajnát, ráfordul Trump a háború lezárására - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Portfolio
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Ma hajnalban átfogó támadás érte Ukrajnát: orosz drón / rakétacsapás érte Kijevet, Szumit, Herszont, Dnyiprót és más városokat is. Kijevben orosz dróntalálat érte a Pecserszka lavrát is, egy majdnem 1000 éves kolostort. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan személyesen találkozik majd Donald Trump amerikai vezetővel a G7-csúcson, Trump most alighanem ráfordul az ukrajnai háború lezárására így, hogy úgy fest, az iráni háborúnak vége. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.
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Keddi közvetítésünk

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Zelenszkij meghívta Putyint, Trump már rá is bólintott

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette, hogy személyes találkozót ajánlott fel Vlagyimir Putyinnak a négy éve tartó háború lezárásáról szóló tárgyalások megkezdésére, akár a franciaországi G7-csúcstalálkozón, akár az Egyesült Államokban. Moszkva egyelőre nem adott egyértelmű választ a megkeresésre.

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Zelenszkij meghívta Putyint, Trump már rá is bólintott
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Már ma este harcba szállna az európai nagyhatalom légiereje Oroszország ellen – megszólalt a NATO-parancsnok

A német légierő parancsnoka, Holger Neumann altábornagy a The Telegraphnak adott interjúban kijelentette, hogy a Luftwaffe akár azonnal bevethető lenne, ha Oroszország megtámadna egy NATO-tagállamot, és egy Észtország elleni támadás ugyanolyan válaszlépést vonna maga után, mint egy London elleni légicsapás. A parancsnok konkrét orosz stratégiai célpontokat is megnevezett, köztük Kalinyingrádot és a Kola-félszigetet, amelyek NATO-válaszcsapások célpontjaivá válhatnának. Neumann ugyanakkor óvatosságra intett az orosz légierő alábecsülésével szemben, kiemelve Moszkva alkalmazkodóképességét és modern fegyverrendszereit. A kijelentések a német biztonságpolitikai fordulat egyik legerősebb katonai megnyilvánulásának számítanak, összhangban Friedrich Merz kancellár céljával, hogy Németország Európa legerősebb hagyományos haderejét építse fel.

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Már ma este harcba szállna az európai nagyhatalom légiereje Oroszország ellen – megszólalt a NATO-parancsnok
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Orbán Anita fontos tárgyalásokon van túl, Ukrajna EU-csatlakozásáról is egyeztetett

Az EU külügyminiszterei Luxemburgban három kormányközi konferenciát tartottak Montenegró, Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatáról – tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter. A bővítés mellett az orosz–ukrán háború és a közel-keleti helyzet is napirendre került. A miniszter hangsúlyozta, hogy a csatlakozási folyamatnak teljesítményalapúnak kell maradnia, és Montenegró akár még idén lezárhatja a tárgyalásokat. Magyarország továbbra is Ukrajna szuverenitásának támogatása és a diplomáciai rendezés mellett áll.

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Orbán Anita fontos tárgyalásokon van túl, Ukrajna EU-csatlakozásáról is egyeztetett
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Teljesen új fegyvernemet fejlesztett ki Ukrajna, nagyon aggódhat Moszkva

Ukrajna bemutatta legújabb fejlesztését, a Sea Trident névre keresztelt nagy méretű pilóta nélküli víz alatti járművet a párizsi Eurosatory védelmi kiállításon – számolt be a Militarnyi. A 10 tonnás, 10 méter hosszú drón akár 1000 kilogrammos hasznos terhet képes célba juttatni, hatótávolsága pedig elérheti a 2000 mérföldet. Az eszközt stratégiai célpontok megsemmisítésére, logisztikai feladatokra és más víz alatti drónok semlegesítésére tervezték, alacsony észlelhetőség mellett.

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Teljesen új fegyvernemet fejlesztett ki Ukrajna, nagyon aggódhat Moszkva
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Lebukott az orosz hajóskapitány, hogy vezetékeket rongált

Finnországban vádat emeltek a Fitburg nevű orosz teherhajó kapitánya és azeri elsőtisztje ellen, mert a hajó horgonyával állítólag megrongált két, Finnország és Észtország közötti tengerfenéki vezetéket. A hatóságok szerint a hajó legalább 130 kilométeren át húzta maga után a horgonyát, és a legénység még további nyolc vezeték megrongálására készült. Az incidens súlyos kockázatot jelentett Finnország távközlésére, valamint áram- és gázellátására nézve. A vádlottak tagadják a bűnösségüket, és vitatják a finn joghatóságot az ügyben.

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Lebukott az orosz hajóskapitány, hogy vezetékeket rongált
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Gyújtogatásos szabotázsakció a miniszterelnök ellen: elítélték az elkövetőket, a szálak egészen a Kremlig futnak

Bűnösnek mondta ki hétfőn egy londoni bíróság azt a két férfit, akik Keir Starmer brit miniszterelnökhöz köthető ingatlanok, valamint egy gépjármű ellen követtek el gyújtogatást - számol be a Guardian.

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Gyújtogatásos szabotázsakció a miniszterelnök ellen: elítélték az elkövetőket, a szálak egészen a Kremlig futnak
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Katasztrófa Oroszországban: lezuhant a szuperszonikus bombázó repülőgép, videón a becsapódás

Lezuhant egy Tu–22M3 típusú orosz hadászati bombázó repülőgép a dél-szibériai Irkutszki területen hétfőn. A moszkvai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a pilóták katapultáltak és túlélték a balesetet, valamint a földön sem keletkezett kár - írta meg a United24.

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Katasztrófa Oroszországban: lezuhant a szuperszonikus bombázó repülőgép, videón a becsapódás
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Terítéken az ukrajnai béke: elárulta az európai vezető, mire akarják rávenni Donald Trumpot

Emmanuel Macron francia államfő reméli, hogy meg tudja győzni amerikai kollégáját, Donald Trumpot a hétfő este kezdődő G7-csúcson arról, hogy fokozza a nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárása érdekében.

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Terítéken az ukrajnai béke: elárulta az európai vezető, mire akarják rávenni Donald Trumpot
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Nem csipkedi magát Ukrajna egyik leghűbb támogatója: kiderült, mi a késedelem oka

Lengyelország egyelőre vár az újabb MiG-29-es vadászrepülőgépek tavaly jelzett ukrajnai szállításával, mivel még nem zárultak le az ukrán dróntechnológia viszonossági alapon történő megosztásáról szóló tárgyalások - közölte hétfőn Cezary Tomczyk lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes.

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Nem csipkedi magát Ukrajna egyik leghűbb támogatója: kiderült, mi a késedelem oka
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Ukrajna bebizonyította, az idő nem feltétlen csak ellene dolgozik

A sikeres ukrán dróncsapások, az orosz rakéta- és dróntámadások intenzitása, valamint az ukrán drónműveletek katonai és energetikai infrastruktúra elleni sikerei továbbra is fenntartották a nemzetközi figyelmet az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök diplomáciai mozgástere az amerikai támogatás bizonytalanná válása miatt egyre inkább az európai partnerekre, illetve a tágabb értelemben vett „hajlandók koalíciójára” épül. A cél világos: Ukrajna számára minél erősebb katonai, pénzügyi és politikai hátteret biztosítani egy olyan időszakban, amikor a háború katonai és diplomáciai értelemben is elhúzódó szakaszba lépett.

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Ukrajna bebizonyította, az idő nem feltétlen csak ellene dolgozik
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Zelenszkij elhívta Putyint a G7-csúcsra

Az ukrán elnök szerint ez remek lehetőség lett volna a háború lezárásáról való tárgyalásokra, Putyin erre nemet mondott.

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Kapott Ukrajna egy akmamentesítőt

Az ukrán haditengerészet ma kapott egy új Alkmaar-osztályú aknamentesítő hajót Hollandiától, így ez már az ötödik ilyen tengerészeti eszköz lesz az ukrán flottában.

A hajót Henyicseszk névre keresztelték, egy ugyanilyen nevű aknaszedő emlékére, melyet az oroszok 2022-ben felrobbantottak.

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Újabb szankciók Oroszország ellen

Az Európai Unió Tanácsa újabb szankciókat fogadott el Oroszország ellen: 80 orosz és volt szovjet tagállam területén működő vállalkozást, valamint magánszemélyt tettek fel feketelistára.

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Az EU beavatkozik Ukrajnában az oroszok legalattomosabb támadásai miatt – kiadták a jóváhagyást

Ukrajna is a részévé vált az uniós elhárítási rendszernek, így segítséget kérhet az EU Kiberbiztonsági Tartalékából  nagyszabású kiberbiztonsági incidensek esetén, miután az Európai Unió Tanácsa is rábólintott a döntésre.

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Az EU beavatkozik Ukrajnában az oroszok legalattomosabb támadásai miatt – kiadták a jóváhagyást
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Bejelentették az oroszok Nadja elfoglalását

A donyecki Nadja (orosz név: Artyoma) elfoglalását jelentette be ma dél körül az orosz védelmi minisztérium.

Ukrán térképek szerint még nincsenek orosz katonák a faluban, két kilométerre délkeletre állomásoznak most, Matyaseve alatt.

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Vesztésre áll az orosz hadsereg Ukrajnában? Reagált a Kreml - Szerintük nagy hibát követ el Európa

Európa tévesen gondolja azt, hogy Oroszország vesztésre áll az ukrajnai háborúban, így nagy hiba erre a helyzetre stratégiát építeni – állítja Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a TASZSZ híroldal cikke szerint.

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Vesztésre áll az orosz hadsereg Ukrajnában? Reagált a Kreml - Szerintük nagy hibát követ el Európa
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Mélyül a botrány a barlangkolostor körül

Ukrajna dezinformáció elleni központja hazugságnak és manipulációnak nevezte azt az orosz állítást, mely szerint egy amerikai Patriot légvédelmi rakéta zuhant rá a ma reggel felrobbantott kijevi kolostorra.

A békés ukrán állampolgárok halálának és sérülésének felelőssége, a történelmi, civil épületek lerombolása kizárólag Oroszország felelőssége, melyért meg kell őket büntetni

- írják.

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5 ukrán megyében nincs áram

Kijev, Zaporizzsja, Odessza, Szumi és Harkiv régiók maradtak részlegesen vagy teljesen áramellátás nélkül Oroszország ma hajnali kombinált csapását követően.

(UNN)

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Megtörtént a háború egyik legsúlyosabb támadása Ukrajna ellen

Oroszország szombat éjjel összesen 70 rakétát és 611 drónt indított Ukrajna ellen, amelyek közül több mint 60 a fővárost, Kijevet célozta. A támadásban kigyulladt a Kijev-Pecserszki Lavra barlangkolostor is - Kijevben négyen vesztették életüket, míg Harkivban öten haltak meg, köztük mentők és katasztrófavédelmi szakemberek.

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Megtörtént a háború egyik legsúlyosabb támadása Ukrajna ellen
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Az oroszok szerint egy Patriot robbantotta fel a kijevi kolostort

Reggel rakétacsapás érte a a kijevi Pecserszka lavra barlangkolostort, Moszkva most megvádolta az Egyesült Államokat és Ukrajnát azzal, hogy ők rongálták meg az ortodox egyházi épületet.

Az orosz védelmi minisztérium azt állítja: "bizonyítékuk van" arról, hogy egy lejárt szavatosságú Patriot légvédelmi rakéta zuhant rá az épületre.

Az állítólagos bizonyítékot nem tették közzé.

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Legalább 30 sérültje van a reggeli orosz támadásnak

Csak Kijevben eddig 30 sérültje és 4 halálos áldozata van az orosz haderő reggeli támadásának, a régióban ráadásul részleges áramkimaradás is tapasztalható.

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Cirkon rakétát is lelőhetett Ukrajna

Jurij Ihnat, a légierő szóvivője beszélt arról, hogy egy amerikai Patriot légvédelmi rendszer valószínűleg lelőtt egy orosz Cirkon hiperszonikus rakétát.

Általánosságban a Kijev elleni támadásról azt mondta: ez volt az eddigi egyik legsúlyosabb csapás, a ballisztikus rakéták számát tekintve.

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Megtámadták Moszkvát: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester

Dróntámadás érte ma reggel Oroszország fővárosát, Moszkvát - a polgármester, Szergej Szobjanin beszámolt a részletekről az orosz médiának.

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Megtámadták Moszkvát: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
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Orosz jelentés

Megérkezett az orosz légvédelem reggeli jelentése: 123 ukrán drónt lőttek le Oroszország nemzetközileg elismert területei, és a Krím fölött.

A határ menti régiók mellett észleltek drónokat Moszkva és Tver, Orjol régiók fölött is.

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A Krímbe vezető hidakat támadja Ukrajna

Az éjjel több ukrán drón rongálta meg az Ukrajna szárazföldjét a Krím-félszigettel összekötő hidakat Henicseszk és Csonhar térségében. A térséget megszálló orosz hadsereg a hidakat a harcoló alakulatok utánpótlására használja.

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Kosztyantynivkában intenzív harcok folynak

A frontvonalon erős nyomás alatt áll az egyik utolsó, még ukrán kézen lévő donyecki város, Kosztyantynivka. Ukrán térképek szerint a település lassan harapófogóba kerül: az északkeleti és a délnyugati agglomerációba is betörtek az oroszok, emellett jönnek föl délről, Ivanopillija felől is.

Az orosz médiában olvasható beszámolók szerint "különleges erőkkel" erősítették meg az ukránok Kosztyantynivka védelmét - erről egyelőre szóbeli állításokon túl semmilyen biztonyíték nincs.

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Legalább négyen meghaltak Ukrajnában

Átfogó támadás érte ma hajnalban Ukrajnát, az orosz csapás epicentruma Kijev volt, ahol legalább négy ember meghalt és 25 ember megsérült.

A vidékről jövő összesítésekkel együtt az áldozatok száma is nőhet.

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Átfogó támadás érte Ukrajnát, ráfordul Trump a háború lezárására - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Előző tudósításunk itt érhető el: 

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Címlapkép forrása: Libkos/Getty Images

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