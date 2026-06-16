Átfogó támadás érte Ukrajnát, ráfordul Trump a háború lezárására - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Az ukrán haditengerészet ma kapott egy új Alkmaar-osztályú aknamentesítő hajót Hollandiától, így ez már az ötödik ilyen tengerészeti eszköz lesz az ukrán flottában.

A hajót Henyicseszk névre keresztelték, egy ugyanilyen nevű aknaszedő emlékére, melyet az oroszok 2022-ben felrobbantottak.