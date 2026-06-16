ÉLŐ  
FRA
Franciaország 0 0 Szenegál
SEN
I csoport
  • Megjelenítés
Az orosz-ukrán háború felé fordul Trump figyelme, újra találkozott Zelenszkijjel is
Globál

Az orosz-ukrán háború felé fordul Trump figyelme, újra találkozott Zelenszkijjel is

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump az éviani G7-csúcstalálkozón rendkívül eredményesnek nevezte a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott megbeszélését, majd békekötésre szólította fel Oroszországot. Bár az egyeztetés hangvétele óvatos optimizmusra adott okot az európai vezetők körében, Washington egyelőre nem vállalt konkrét kötelezettséget a Moszkva elleni szankciók szigorítására.

A találkozó légköre éles ellentétben állt a tavalyi washingtoni megbeszéléssel, amikor Trump még úgy vélte, Ukrajna nem rendelkezik érdemi tárgyalási pozícióval Oroszországgal szemben. Az ukrán elnök és európai partnerei ezúttal azzal a meggyőződéssel érkeztek a francia üdülővárosba, hogy az ukrán erők harctéri pozíciói javultak, különösen az orosz hátországot célzó, mélységi dróncsapások eredményeként.

Oroszországnak meg kellene kötnie a békét

fogalmazott Trump az újságíróknak, hozzátéve, hogy a konfliktusban mindkét oldalon túl sok fiatal veszti életét.

Kapcsolódó cikkünk

Trump kimondta a sorsdöntő találkozó után: Oroszországnak meg kell kötnie a békét

Friedrich Merz német kancellár bizakodva reagált az amerikai elnök szavaira, akit nyitottnak és figyelmes partnernek nevezett a tárgyalások során. Zelenszkij a Reuters hírügynökségnek úgy nyilatkozott,

Még több Globál

Sor kerülhet a Zelenszkij-Putyin találkozóra, lezárulhat a háború - Híreink az orosz-ukrán konfliktusról kedden

Súlyos ukrán veszteség: lezuhant egy Szu-24M vadászbombázó repülőgép, életüket vesztették a pilóták

300 milliárd dollárból épülhet újjá Irán, de az Egyesült Államok kemény feltételeket szabott

a G7-csoport tagjai egyetértettek abban, hogy Oroszország nem nyerheti meg a háborút.

Az ukrán államfő beszámolója szerint a megbeszélésen az orosz olajexportot, a pénzügyi szektort és a hadiipart sújtó újabb korlátozások is napirendre kerültek.

Diplomáciai források szerint Zelenszkij bemutatta Trumpnak a kijevi Pecserszka Lavra barlangkolostort ért hétfői orosz támadás pusztítását ábrázoló felvételeket, ami láthatóan mély benyomást tett az amerikai elnökre. Az egyik diplomata szerint a képek bemutatása hatásos taktikai lépésnek bizonyult az ukrán elnök részéről. Ugyanakkor a források kiemelték, hogy Trump az európai vezetők sürgetése ellenére sem tett konkrét ígéretet a Moszkva elleni amerikai büntetőintézkedések kiterjesztésére.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos csapás érte az ezeréves székesegyházat Ukrajnában: egymásra mutogatnak a háborús felek a tragédia után

Trump jelezte, hogy Washington most már engedheti lejárni az orosz olajra vonatkozó mentességeket,

mivel az Iránnal kötött elvi megállapodás stabilizálta a világpiaci helyzetet, ám egyéb szigorításokról nem tett említést. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X platformon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, a hadiszerencse Ukrajna mellé állt, miközben Oroszország látványosan kimerül, ezért most kell megkétszerezni a támogatást. Egy francia diplomata megerősítette, hogy a G7-országok vezetői újabb légvédelmi rendszerek szállítását ígérték meg Kijevnek.

A csúcstalálkozón kiemelt téma volt az Iránnal kötött elvi megállapodás is.

Az európai vezetők ugyanakkor figyelmeztették Trumpot, hogy az egyezség önmagában még nem garantálja Teherán atom- és rakétaprogramjának megfékezését. Emmanuel Macron francia elnök hangsúlyozta, hogy a végső cél egy stabil, hiteles és végleges megállapodás kidolgozása. A munkatárgyalásokon napirendre került a Hormuzi-szoros biztonságos újranyitása is, amelyet Irán február végén zárt le részlegesen.

Trump várakozásai szerint a tengerszoros péntekre teljesen szabaddá válik, a mostani elvi egyezség pedig egy hatvannapos tárgyalási folyamatot indít el a technikai részletek, így az iráni dúsított uránkészletek sorsa és a nemzetközi szankciók feloldásának tisztázására.

Kapcsolódó cikkünk

Trump ideiglenes békét köt Iránnal, szivárognak a részletek, napokon belül megnyílhat a Hormuzi-szoros

Merz döntött: Németország katonákat küld az iráni konfliktus rendezésére

300 milliárd dollárból épülhet újjá Irán, de az Egyesült Államok kemény feltételeket szabott

Ahogy kitört a béke, Franciaország hadihajókat küldene a Hormuzi-szorosba

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bivalyerős a forint, újabb sokéves csúcsra szökött
Olyan fog holnap történni a benzinkutakon, amire már nagyon régen nem volt példa
Sor kerülhet a Zelenszkij-Putyin találkozóra, lezárulhat a háború - Híreink az orosz-ukrán konfliktusról kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility