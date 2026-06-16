Az orosz-ukrán háború felé fordul Trump figyelme, újra találkozott Zelenszkijjel is

Donald Trump az éviani G7-csúcstalálkozón rendkívül eredményesnek nevezte a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott megbeszélését, majd békekötésre szólította fel Oroszországot. Bár az egyeztetés hangvétele óvatos optimizmusra adott okot az európai vezetők körében, Washington egyelőre nem vállalt konkrét kötelezettséget a Moszkva elleni szankciók szigorítására.

A találkozó légköre éles ellentétben állt a tavalyi washingtoni megbeszéléssel, amikor Trump még úgy vélte, Ukrajna nem rendelkezik érdemi tárgyalási pozícióval Oroszországgal szemben. Az ukrán elnök és európai partnerei ezúttal azzal a meggyőződéssel érkeztek a francia üdülővárosba, hogy az ukrán erők harctéri pozíciói javultak, különösen az orosz hátországot célzó, mélységi dróncsapások eredményeként.

Oroszországnak meg kellene kötnie a békét

– fogalmazott Trump az újságíróknak, hozzátéve, hogy a konfliktusban mindkét oldalon túl sok fiatal veszti életét.

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Friedrich Merz német kancellár bizakodva reagált az amerikai elnök szavaira, akit nyitottnak és figyelmes partnernek nevezett a tárgyalások során. Zelenszkij a Reuters hírügynökségnek úgy nyilatkozott,

a G7-csoport tagjai egyetértettek abban, hogy Oroszország nem nyerheti meg a háborút.

Az ukrán államfő beszámolója szerint a megbeszélésen az orosz olajexportot, a pénzügyi szektort és a hadiipart sújtó újabb korlátozások is napirendre kerültek.

Diplomáciai források szerint Zelenszkij bemutatta Trumpnak a kijevi Pecserszka Lavra barlangkolostort ért hétfői orosz támadás pusztítását ábrázoló felvételeket, ami láthatóan mély benyomást tett az amerikai elnökre. Az egyik diplomata szerint a képek bemutatása hatásos taktikai lépésnek bizonyult az ukrán elnök részéről. Ugyanakkor a források kiemelték, hogy Trump az európai vezetők sürgetése ellenére sem tett konkrét ígéretet a Moszkva elleni amerikai büntetőintézkedések kiterjesztésére.

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Trump jelezte, hogy Washington most már engedheti lejárni az orosz olajra vonatkozó mentességeket,

mivel az Iránnal kötött elvi megállapodás stabilizálta a világpiaci helyzetet, ám egyéb szigorításokról nem tett említést. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X platformon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, a hadiszerencse Ukrajna mellé állt, miközben Oroszország látványosan kimerül, ezért most kell megkétszerezni a támogatást. Egy francia diplomata megerősítette, hogy a G7-országok vezetői újabb légvédelmi rendszerek szállítását ígérték meg Kijevnek.

A csúcstalálkozón kiemelt téma volt az Iránnal kötött elvi megállapodás is.

Az európai vezetők ugyanakkor figyelmeztették Trumpot, hogy az egyezség önmagában még nem garantálja Teherán atom- és rakétaprogramjának megfékezését. Emmanuel Macron francia elnök hangsúlyozta, hogy a végső cél egy stabil, hiteles és végleges megállapodás kidolgozása. A munkatárgyalásokon napirendre került a Hormuzi-szoros biztonságos újranyitása is, amelyet Irán február végén zárt le részlegesen.

Trump várakozásai szerint a tengerszoros péntekre teljesen szabaddá válik, a mostani elvi egyezség pedig egy hatvannapos tárgyalási folyamatot indít el a technikai részletek, így az iráni dúsított uránkészletek sorsa és a nemzetközi szankciók feloldásának tisztázására.

Forrás: Reuters

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