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Bejelentette Irán: Amerika máris megszegte a közös megállapodást
Globál

Bejelentette Irán: Amerika máris megszegte a közös megállapodást

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Az, hogy az izraeli haderő nem vonul ki Libanonból, egyértelműen sérti az Egyesült Államok és Irán közti megállapodást a háború lezárásáról – jelentette be Abbász Aragcsi teheráni külügyminiszter a Times of Israel cikke szerint.

Mi úgy látjuk, ennek a megállapodásnak két oldala van: az egyik oldalon az Egyesült Államok és Izrael, a másik oldalon pedig Irán és a Hezbollah”

– mondta.

Hangsúlyozta: Irán meglátása szerint a libanoni konfliktus rendezése „a legfontosabb kérdése” volt a megállapodásnak,

ezért Amerika (és Izrael, amit Irán lényegében azonos entitásnak tekint), sérti ezt a megállapodást.

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Aragcsi nem beszélt arról, hogy Irán milyen retorziókat tesz, nem utalt arra, hogy esetleg emiatt az eddig csupán verbális (és talán digitális) síkon létező megállapodás teljesen borulna. Arra viszont kitért, hogy Irán és az USA Svájcban tárgyalnak pénteken, hogy véglegesítsék a két ország konfliktusát rendező átmeneti egyezményt.

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Címlapkép forrása: Adri Salido/Getty Images

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