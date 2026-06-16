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Feltűnt a radaron és folyamatosan erősödik a képződmény: az idei év első trópusi vihara csaphat le Amerikára
Globál

Feltűnt a radaron és folyamatosan erősödik a képződmény: az idei év első trópusi vihara csaphat le Amerikára

Portfolio
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Az Egyesült Államok Nemzeti Hurrikánközpontjának (NHC) keddi tájékoztatása szerint egy potenciális trópusi ciklon alakult ki Louisiana közelében, amely szerdára akár trópusi viharrá is erősödhet - írt a Reuters.

Az idei szezon első meteorológiai rendszerét a Louisiana állambeli Lake Charlestól mintegy 580 kilométerre délnyugatra észlelték, ahol a maximális tartós szélsebesség óránként 45 kilométeres volt. A hurrikánközpont előrejelzése szerint

A képződmény fokozatosan erősödik, és már szerda kora reggelre trópusi viharrá alakulhat.

A Mexikói-öböl északnyugati partvidékén, a texasi Sargent és a louisianai Morgan City közötti szakaszon trópusi viharra vonatkozó figyelmeztetés lépett életbe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

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