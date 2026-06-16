Feltűnt a radaron és folyamatosan erősödik a képződmény: az idei év első trópusi vihara csaphat le Amerikára

Az Egyesült Államok Nemzeti Hurrikánközpontjának (NHC) keddi tájékoztatása szerint egy potenciális trópusi ciklon alakult ki Louisiana közelében, amely szerdára akár trópusi viharrá is erősödhet - írt a Reuters.

Az idei szezon első meteorológiai rendszerét a Louisiana állambeli Lake Charlestól mintegy 580 kilométerre délnyugatra észlelték, ahol a maximális tartós szélsebesség óránként 45 kilométeres volt. A hurrikánközpont előrejelzése szerint

A képződmény fokozatosan erősödik, és már szerda kora reggelre trópusi viharrá alakulhat.

A Mexikói-öböl északnyugati partvidékén, a texasi Sargent és a louisianai Morgan City közötti szakaszon trópusi viharra vonatkozó figyelmeztetés lépett életbe.

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