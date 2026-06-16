KSA
Szaúd-Arábia 1 1 Uruguay
URU
 Vége
H csoport
IRN
Irán 2 2 Új-Zéland
NZL
 Vége
G csoport
FRA
Franciaország Szenegál
SEN
 Ma 21:00
I csoport
IRQ
Irak Norvégia
NOR
 Szerda 00:00
I csoport
  • Megjelenítés
Fény derült Trump mestertervére: Irán módszerét használva teszi lóvá a fél világot Amerika
Globál

Fény derült Trump mestertervére: Irán módszerét használva teszi lóvá a fél világot Amerika

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egyesült Államok egy komplex, katonai eszközök, drónok, helikopterek és álcázott tankerhajók segítségével működő séma segítségével hozza ki hetek óta az olajat az Öböl-menti országokból, elkerülve a Hormuzi-szorost - tudta meg a Reuters oknyomozó tevékenységen keresztül.

A művelet során légi és vízi drónokat, valamint helikoptereket vetettek be az amerikaiak; ezek az eszközök kishajós konvojokat kísérnek a Hormuzi-szoroson túl várakozó tartályhajókhoz. Az átrakásokat két helyszínen, az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Fudzsejra partjainál, valamint az ománi Szohár kikötője előtt végzik.

A májusban kezdődött műveletben a hajózási adatok és a műholdfelvételek alapján legalább 92 hajó vett részt.

Az alkalmazott módszer, vagyis a kisebb hajókkal történő ingázás és a nyílt vízi átrakás ironikus módon éppen az a technika, amelyet Irán évek óta alkalmaz a nemzetközi szankciók megkerülésére.

Június 11-én a műholdképeken egyszerre tizenhét hajópár végezte az olajátrakást a két helyszínen. A hírügynökség azt is megállapította, hogy a június 9-én Irán által lelőtt amerikai Apache helikopter szintén ehhez a művelethez kapcsolódott, amit négy forrás, köztük egy korábbi amerikai tisztségviselő is megerősített. A gép lelövésének napján hat tartályhajópár állt szorosan egymás mellett Szohár előtt. Ez az incidens váltotta ki az ezt követő amerikai légicsapásokat Irán ellen.

Még több Globál

Sor kerülhet a Zelenszkij-Putyin találkozóra, lezárulhat a háború - Híreink az orosz-ukrán konfliktusról kedden

Trump kimondta a sorsdöntő találkozó után: Oroszországnak meg kell kötnie a békét

Figyelmeztet Trump: ha Irán ezt megteszi, a pokol fog rájuk szabadulni

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette Irán: Amerika máris megszegte a közös megállapodást

Ahogy kitört a béke, Franciaország hadihajókat küldene a Hormuzi-szorosba

Úgy néz ki, tényleg vége - Átjutottak az első hajók az amerikai blokádon

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Késleltetni a FIRE-t?

Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A

RSM Blog

Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjelent a 100 leggazdagabb magyarról szóló lista, itt vannak a százmilliárdos vagyonok
Átfogó támadás érte Ukrajnát, ráfordul Trump a háború lezárására - Híreink az ukrán frontról hétfőn
Sor kerülhet a Zelenszkij-Putyin találkozóra, lezárulhat a háború - Híreink az orosz-ukrán konfliktusról kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility