Fény derült Trump mestertervére: Irán módszerét használva teszi lóvá a fél világot Amerika

Az Egyesült Államok egy komplex, katonai eszközök, drónok, helikopterek és álcázott tankerhajók segítségével működő séma segítségével hozza ki hetek óta az olajat az Öböl-menti országokból, elkerülve a Hormuzi-szorost - tudta meg a Reuters oknyomozó tevékenységen keresztül.

A művelet során légi és vízi drónokat, valamint helikoptereket vetettek be az amerikaiak; ezek az eszközök kishajós konvojokat kísérnek a Hormuzi-szoroson túl várakozó tartályhajókhoz. Az átrakásokat két helyszínen, az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Fudzsejra partjainál, valamint az ománi Szohár kikötője előtt végzik.

A májusban kezdődött műveletben a hajózási adatok és a műholdfelvételek alapján legalább 92 hajó vett részt.

Az alkalmazott módszer, vagyis a kisebb hajókkal történő ingázás és a nyílt vízi átrakás ironikus módon éppen az a technika, amelyet Irán évek óta alkalmaz a nemzetközi szankciók megkerülésére.

Június 11-én a műholdképeken egyszerre tizenhét hajópár végezte az olajátrakást a két helyszínen. A hírügynökség azt is megállapította, hogy a június 9-én Irán által lelőtt amerikai Apache helikopter szintén ehhez a művelethez kapcsolódott, amit négy forrás, köztük egy korábbi amerikai tisztségviselő is megerősített. A gép lelövésének napján hat tartályhajópár állt szorosan egymás mellett Szohár előtt. Ez az incidens váltotta ki az ezt követő amerikai légicsapásokat Irán ellen.

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