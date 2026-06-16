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Figyelmeztet Trump: ha Irán ezt megteszi, a pokol fog rájuk szabadulni
Globál

Figyelmeztet Trump: ha Irán ezt megteszi, a pokol fog rájuk szabadulni

Portfolio
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Súlyos következményekre számíthat Irán, ha megpróbál a megállapodás ellenére atomfegyvert fejleszteni - mondta Donald Trump amerikai elnök a G7-csúcson, a Times of Israel beszámolója szerint.

Trump kijelentette, hogy az irániak nem fognak atomfegyverhez jutni, és

ha mégis megpróbálják, a pokol szabadul rájuk.

Az elnök hangsúlyozta, hogy az előzetes megállapodás világosan rögzíti, miszerint Irán nem fejleszthet, nem vásárolhat, és semmilyen más módon nem szerezhet be nukleáris fegyvert, ellenkező esetben pedig elképzelhetetlen következményekkel kell számolnia.

Trump elmondta, hogy csak azután egyezett bele a dokumentum aláírásába, miután Teherán hozzájárult a szöveg módosításához. Az eredeti megfogalmazást úgy változtatták meg, hogy az ne csupán az atomfegyver fejlesztését, hanem annak bármilyen módon történő megszerzését is kizárja.

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Az elnök ugyanakkor nem részletezte, pontosan milyen következményekkel járna a megállapodás megsértése. Úgy fogalmazott, nem szeretné elárulni a részleteket, de ezek a legvégső következmények lennének, majd hozzátette, bízik benne, hogy végül jó kapcsolat alakul ki a két ország között.

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Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

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