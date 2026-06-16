Itt az igazi pálfordulás: bocsánatot kért Putyin hű szövetségese Zelenszkijtől

A belarusz elnök kifejtette, hogy korábbi, kemény hangvételű nyilatkozataival csupán azokra a lépésekre reagált, amelyeket Ukrajna részéről fenyegetésként értékelt. Lukasenka ide sorolta Kijev azon állításait, miszerint az ukrán fegyveres erők több száz lehetséges célpontot azonosítottak Belarusz területén, és pontos információkkal rendelkeznek az elnök tartózkodási helyéről is.

Lukasenka úgy fogalmazott, hogy ha megsértette Volodimir Olekszandrovicsot, akkor elnézést kér a szavaiért, hozzátéve, hogy a háborús feszültség közepette talán túl nyersnek bizonyult.

Az államfő ugyanakkor megjegyezte, hogy az ukrán elnöknek óvatosabban kellene fogalmaznia, és kerülnie kellene Belarusz provokálását. Lukasenka leszögezte, hogy részükről semmilyen katonai akcióra nem kell számítani, különösen nem az ő utasítására.

Az üzenetváltás előzménye, hogy Robert Brovdi, az ukrán drónhadtest 'Magyar' hívónevű parancsnoka korábban kijelentette, hogy az ukrán erők ötszáz lehetséges célpontot azonosítottak Belaruszban, és óva intette Lukasenkát a háborúba való belépéstől. A belarusz vezető erre válaszul korábban azt közölte, hogy fenyegetés esetén egy rendkívül komoly célpontra fognak csapást mérni Ukrajnában.

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