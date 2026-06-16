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Küszöbön az iráni-amerikai megállapodás, de a neheze csak ezután jön
Globál

Küszöbön az iráni-amerikai megállapodás, de a neheze csak ezután jön

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Kína aktívabb nemzetközi szerepvállalást szorgalmaz az iráni–amerikai béketárgyalások következő fordulójában, miközben a két ország pénteken Svájcban írja alá az ideiglenes békemegállapodást - tudósított a Bloomberg.

Vang Ji kínai külügyminiszter kedden telefonon egyeztetett pakisztáni kollégájával, Isák Dárral, és arra figyelmeztetett, hogy

a közelgő ideiglenes megállapodás csupán egy hosszabb békefolyamat kezdetét jelenti.

A kínai diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy a tárgyalások következő szakasza nehezebb lesz az elsőnél, ám véleménye szerint nincs visszaút, és nem szabad visszatérni az erőszak alkalmazásához. Vang Ji úgy véli, hogy a nemzetközi közösségnek fokozottabb támogatást kell nyújtania, a multilaterális intézményeknek – köztük az ENSZ Biztonsági Tanácsának – pedig nagyobb szerepet kell vállalniuk, bár a konkrét lépéseket nem részletezte.

A kínai tárcavezető kifejezte Peking készségét a Pakisztánnal való további egyeztetésekre a párbeszéd előmozdítása és a közel-keleti béke helyreállítása érdekében. A pakisztáni külügyminisztérium közleményében méltatta Kína hozzájárulását a regionális stabilitás megteremtéséhez, külön kiemelve Hszi Csin-ping kínai elnök négypontos javaslatát, valamint a pakisztáni–kínai ötpontos békekezdeményezést.

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Az Egyesült Államok és Irán pénteken Genfben írja alá hivatalosan az ideiglenes békemegállapodást, amelyet mindkét fél győzelemként értékel. Az egyezség várhatóan a tűzszünet kéthónapos meghosszabbításához és az iráni nukleáris programról szóló újabb tárgyalásokhoz vezet. Sehbáz Saríf pakisztáni miniszterelnök bejelentése szerint a genfi aláírási ceremónia házigazdája Pakisztán lesz majd. Az olajpiaci szereplők és a hajózási vállalatok ugyanakkor továbbra is bizonytalannak látják, hogy a Hormuzi-szoros milyen gyorsan nyílik meg újra a kereskedelmi forgalom előtt.

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