Megállíthatatlanul terjed a halálos vírus: elesett az első védvonal

A ritka Bundibugyo-vírustörzs terjedésének egyik gócpontjában, Ituri tartományban

az egészségügyi központok mindössze ötöde rendelkezik elegendő tiszta vízzel

– derül ki az Oxfam segélyszervezet helyszíni adataiból. A csaknem 140 ezer lakosú Mongbvalu városában a lakosság csupán 20 százaléka jut tiszta ivóvízhez, és mindössze negyedük számára érhetők el a működő közegészségügyi létesítmények. Húsz liter tiszta víz ráadásul két dollárba kerül, ami a legtöbb családnak megfizethetetlen.

Az amerikai betegségmegelőzési és járványügyi központ (CDC) megerősítette, hogy

ez a Bundibugyo-vírustörzs valaha feljegyzett legnagyobb járványkitörése.

A kongói egészségügyi minisztérium június 13-i adatai szerint a hatóságok 781 igazolt esetet és 181 halálesetet tartottak nyilván. Mivel a Bundibugyo-vírustörzs ellen nincs engedélyezett vakcina, a vírus elleni védekezésben a higiéniai intézkedések és a kontaktkövetés jelentik a legfontosabb eszközöket.

A kontaktkövetés lefedettsége mindössze 43 százalékos, ami messze elmarad az ugyanebben a régióban tomboló 2018–2020-as járvány első hónapjában mért 79 százaléktól. Az Oxfam a visszaesés fő okaként azt jelölte meg, hogy az Egyesült Államok megvonta a járványügyi felügyeleti támogatásokat. Manel Rebordosa, a szervezet helyi válságkezelési koordinátora szerint ez a hiányosság lehetővé teszi, hogy a vírus észrevétlenül terjedjen a lakosság körében.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a fegyveres konfliktusok miatt több mint 70 egészségügyi intézményt romboltak le, így ezer lakosra mindössze 0,2 orvos jut. Észak-Kivu tartományban gyakran csak utólag derül fény a halálesetekre, ráadásul az áldozatoknál sokszor meg sem állapítják az ebolafertőzést. Sok család otthon ápolja beteg hozzátartozóit, ami tovább növeli a vírus terjedésének kockázatát.

A Kongói Demokratikus Köztársaságnak szánt nemzetközi segélyek összege 2024-hez képest 46 százalékkal mérséklődött, így a korábbi 2,58 milliárd dollárról 2026-ra 1,4 milliárd dollárra esik vissza. A humanitárius szervezetek emiatt kénytelenek voltak visszafogni a tevékenységüket, ami a helyszíni felvilágosító munka leépüléséhez vezetett. Rebordosa hangsúlyozta, hogy emiatt az emberek bizalmatlanok az egészségügyi intézményekkel szemben, és inkább a "hagyományos gyógymódokat" választják, ami jelentősen késlelteti a szakszerű kezelést.

Az Oxfam egy 11,6 millió dolláros, féléves segélyprogramot indított Ituri tartományban, amelynek keretében kétszázezer embert látnak el tiszta vízzel és higiéniai csomagokkal, ám a szervezet szerint ez a lépés önmagában kevés a járvány megfékezéséhez.

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