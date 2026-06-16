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Megindult a szállítás Amerikából: olyan harci gépeket kap a fenyegetett sziget, amelyek a rivális fővárosig is elrepülnek
Globál

Megindult a szállítás Amerikából: olyan harci gépeket kap a fenyegetett sziget, amelyek a rivális fővárosig is elrepülnek

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Texasban szállt le Tajvan első, újonnan gyártott F-16V Block 70-es vadászgépe, ami jelentős mérföldkőnek számít a sziget légierejének modernizációs programjában - közölte a Taipei Times.

A 6831-es oldalszámú, kétüléses gépet a Lockheed Martin Greenville-ben, Dél-Karolinában működő gyárából reptették át a texasi Fort Worth-i haditengerészeti légitámaszpontra

– közölte Vang Ting-jü, a Demokratikus Progresszív Párt (DPP) parlamenti képviselője a közösségi oldalán. A politikus katonai elemzőkre hivatkozva hozzátette, hogy a vadászgép valószínűleg a Tajvanra történő átszállítás előkészületein esik át.

Az F-16V Block 70 az F-16 Fighting Falcon legújabb gyártású változata, amely erősebb F110-GE-129 hajtóművel, korszerűbb avionikával, fejlettebb elektronikai hadviselési rendszerekkel, valamint hosszabb szerkezeti élettartammal rendelkezik. Tajvan légiereje jelenleg 139 darab, az 1990-es évekből származó, Block 20-as F-16A/B gépet üzemeltet, amelyeket egy élettartam-középi korszerűsítési program keretében

aktív fázisvezérelt antennaráccsal működő (AESA) radarral, új fedélzeti számítógépekkel és korszerűsített pilótafülkével szereltek fel.

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A 66 darab új gyártású Block 70-es vadászgép beszerzését 2019-ben hagyták jóvá azzal a céllal, hogy megerősítsék a sziget légierejének mélységi csapásmérő és légvédelmi képességeit, valamint növeljék az elrettentő erőt a Kína részéről fokozódó katonai nyomás közepette. Az eredetileg 2023-ra tervezett szállítások a koronavírus-járvány, a gyártósorok áthelyezése, a rendszerintegrációs problémák, valamint a munkaerőhiány miatt késedelmet szenvedtek.

Vang a bejegyzésében részletezte, hogy a 6831-es gépen illeszkedő üzemanyagtartályok, egy poggyászkonténer és három külső póttartály is látható volt. A törzs mentén elhelyezett, a gép áramvonalas formájához illeszkedő tartályok 450 gallon (1703 liter) plusz üzemanyagot biztosítanak. A szárnyakra szerelt két 370 gallonos és a törzs alatti 300 gallonos tartállyal együtt a vadászgép összesen mintegy 17 294 font (körülbelül 7840 kg) üzemanyagot szállíthat. Ez a konfiguráció nagyjából 2200 tengeri mérföldes (4074 kilométeres) hatótávolságot tesz lehetővé, ami megközelítőleg megfelel a Tajvan és Guam, illetve a Tajvan és Peking közötti távolságnak.

A gyártó Lockheed Martin felgyorsította a termelést, így az idei és a következő év során várható a vadászgépek többségének leszállítása. Ku Li-hsziung védelmi miniszter az év elején a parlament előtt közölte, hogy az első gép már a harmadik negyedévben megérkezhet Tajvanra, és jelenleg 59 példány áll összeszerelés alatt a gyártósoron. A repülőgépeket – a korábban korszerűsített Block 20-as változatokhoz hasonlóan – amerikai katonai légi utántöltő repülőgépek támogatásával repülik majd át az Egyesült Államokból.

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Címlapkép forrása: An Rong Xu/Bloomberg via Getty Images

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