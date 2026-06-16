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Mélyponton a kapcsolatok: ezért akadozik a fegyverszállítás Ukrajna fontos szövetségesétől
Globál

Mélyponton a kapcsolatok: ezért akadozik a fegyverszállítás Ukrajna fontos szövetségesétől

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Cezary Tomczyk lengyel védelmi miniszterhelyettes bejelentése szerint Lengyelország egyelőre nem adta át Ukrajnának a korábban ígért további MiG-29-es vadászgépeket, mivel a két ország közötti technológiaátadási tárgyalások még nem zárultak le - tudósított a Kyiv Independent.

A miniszterhelyettes a Radio ZET rádióadónak nyilatkozva elmondta, hogy Varsó kész átadni a szovjet gyártmányú harci repülőgépeket, amint sikerül megállapodni a technológiai együttműködés feltételeiről. Lengyelország elsősorban az ukrán drónfejlesztési tapasztalatokhoz és technológiához szeretne hozzáférni, mivel Varsó jelenleg is saját pilóta nélküli légieszköz-képességeinek bővítésén dolgozik.

Tomczyk kifejtette, hogy a felek már megállapodtak a technológiaátadásról, és amint ezt a kérdést sikerül véglegesen lezárni, a vadászgép-ügylet is előreléphet, az átadásra pedig a szerződés véglegesítése után kerülhet sor.

Lengyelország korábban már jelezte, hogy megválik a megmaradt MiG-29-es gépeitől, amelyek 1989 óta állnak szolgálatban a lengyel légierőnél, és amelyeket fokozatosan modern FA-50-es, F-16-os, valamint F-35-ös vadászgépekre cserélnek. Az idén jóváhagyott kilenc MiG-29-es átadása azonban egyelőre még nem történt meg.

Ez a késlekedés ugyanakkor látvnyosan egybeesik a lengyel–ukrán kapcsolatok mélypontra kerülésével.

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A Rzeczpospolita című napilap által ismertetett felmérés szerint a lengyelek több mint fele negatívabban viszonyul Ukrajnához azóta, hogy Kijev egy katonai egységet a második világháborús Ukrán Felkelő Hadseregről nevezett el, amelynek történelmi megítélése Lengyelországban a mai napig rendkívül vitatott.

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