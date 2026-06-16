Merz döntött: Németország katonákat küld az iráni konfliktus rendezésére

Németország kész részt venni a közel-keleti béke megőrzésében az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást követően – jelentette ki Friedrich Merz kancellár kedden, a franciaországi Évian-les-Bains-ben zajló G7-csúcstalálkozón.

Merz hangsúlyozta, hogy

Berlin mindig is nyitott volt a térség stabilizálásában való közreműködésre.

Mint mondta, Németország már meg is tette az első konkrét lépéseket azzal, hogy

aknakereső hajókat küldött a régióba.

A kancellár nyilatkozata azt jelzi, hogy Németország aktív szerepet kíván vállalni a közel-keleti rendezési folyamatban, amely a térségbeli konfliktus lezárását célzó amerikai–iráni ideiglenes megállapodásra épül.

Forrás: Reuters

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