Most, hogy vége a háborúnak, Trump ráfordul Oroszországra: egyből hatalmas pofont kaphat Putyin

A portál Donald Trump elnököt idézi, aki a G7-csúcson válaszolt újságírói kérdésekre.

Lehet, hogy hamarosan meg tudjuk ezt tenni, az olaj már folyik. Szóval feloldottuk a szankciókat, mert nem akartuk zavarni az olajellátást, de hamarosan megint meg tudjuk ezt tenni… valamikor”

– idézi a lap az amerikai elnököt, akit az Oroszországra kivetett olajszankciók visszaállításáról kérdeztek.

Trump azért oldotta fel a szankciókat, mert az iráni háború globális olajsokkot okozott, egyes feltörekvő országok pedig Oroszországhoz fordultak segítségért.

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