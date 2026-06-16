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Most, hogy vége a háborúnak, Trump ráfordul Oroszországra: egyből hatalmas pofont kaphat Putyin
Globál

Most, hogy vége a háborúnak, Trump ráfordul Oroszországra: egyből hatalmas pofont kaphat Putyin

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Elképzelhető, hogy hamarosan visszaállítja az Egyesült Államok az orosz olajra kivetett szankciókat – írja az ukrán UNN hírlap.

A portál Donald Trump elnököt idézi, aki a G7-csúcson válaszolt újságírói kérdésekre.

Lehet, hogy hamarosan meg tudjuk ezt tenni, az olaj már folyik. Szóval feloldottuk a szankciókat, mert nem akartuk zavarni az olajellátást, de hamarosan megint meg tudjuk ezt tenni… valamikor”

– idézi a lap az amerikai elnököt, akit az Oroszországra kivetett olajszankciók visszaállításáról kérdeztek.

Trump azért oldotta fel a szankciókat, mert az iráni háború globális olajsokkot okozott, egyes feltörekvő országok pedig Oroszországhoz fordultak segítségért.

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Címlapkép forrása: Daniel Torok/The White House via Getty Images

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