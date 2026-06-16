Nagy a baj az amerikai fegyvergyártásban: Trump rendkívüli döntést hozott a növekvő veszély miatt

Trump a lépést egy június 11-én keltezett, a Pentagonnak címzett memorandumban jelentette be, amelyet kedden hoztak nyilvánosságra. Az elnök szerint
olyan körülmények állnak fenn, amelyek közvetlen fenyegetést jelentenek a nemzetvédelemre és a felkészültségi programokra.
A dokumentumban a korlátozott gyártókapacitást, a sérülékeny ellátási láncokat, a hosszú átfutási időket, valamint az ezekből adódó termelési szűk keresztmetszeteket jelölte meg fő problémaként.
A fegyvergyártás területén a szilárd hajtóanyagú rakétahajtóművek, a gyújtószerkezetek és az irányítórendszerek jelentik a legkritikusabb, leginkább kapacitáshiánnyal küzdő alrendszereket, ami a meglévő fegyverrendszereket és a jövőbeli modernizációs programokat egyaránt érinti.
Az elnöki memorandum felhatalmazza a védelmi minisztert, hogy a védelmi ipari bázis megerősítése érdekében önkéntes megállapodásokat kössön a magánszektorral. A védelmi termelési törvény értelmében az elnök vagy az általa kijelölt személy az ipar és az üzleti szféra szereplőivel egyeztetve köthet ilyen megállapodásokat, ha a nemzetbiztonságot közvetlen veszély fenyegeti.
Forrás: Reuters
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