Nagy a baj az amerikai fegyvergyártásban: Trump rendkívüli döntést hozott a növekvő veszély miatt

Donald Trump amerikai elnök a védelmi termelési törvényre (Defense Production Act) hivatkozva elrendelte a fegyvergyártás és a kapcsolódó ellátási láncok megerősítését, mivel Washington egyre nagyobb aggodalommal figyeli az amerikai hadiipar kapacitáshiányát.

Trump a lépést egy június 11-én keltezett, a Pentagonnak címzett memorandumban jelentette be, amelyet kedden hoztak nyilvánosságra. Az elnök szerint

olyan körülmények állnak fenn, amelyek közvetlen fenyegetést jelentenek a nemzetvédelemre és a felkészültségi programokra.

A dokumentumban a korlátozott gyártókapacitást, a sérülékeny ellátási láncokat, a hosszú átfutási időket, valamint az ezekből adódó termelési szűk keresztmetszeteket jelölte meg fő problémaként.

A fegyvergyártás területén a szilárd hajtóanyagú rakétahajtóművek, a gyújtószerkezetek és az irányítórendszerek jelentik a legkritikusabb, leginkább kapacitáshiánnyal küzdő alrendszereket, ami a meglévő fegyverrendszereket és a jövőbeli modernizációs programokat egyaránt érinti.

Az elnöki memorandum felhatalmazza a védelmi minisztert, hogy a védelmi ipari bázis megerősítése érdekében önkéntes megállapodásokat kössön a magánszektorral. A védelmi termelési törvény értelmében az elnök vagy az általa kijelölt személy az ipar és az üzleti szféra szereplőivel egyeztetve köthet ilyen megállapodásokat, ha a nemzetbiztonságot közvetlen veszély fenyegeti.

Forrás: Reuters

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