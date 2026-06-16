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Sor kerülhet a Zelenszkij-Putyin találkozóra, lezárulhat a háború - Híreink az orosz-ukrán konfliktusról kedden
Globál

Sor kerülhet a Zelenszkij-Putyin találkozóra, lezárulhat a háború - Híreink az orosz-ukrán konfliktusról kedden

Portfolio
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Az irán elleni harcok - talán csak ideiglenes - lezárultával Donald Trump amerikai elnök azonnal ráfordult az ukrajnai békecsinálásra is. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már jelezte: hajlandó találkozni Putyinnal, miközben az európai vezetők a hétfő este Franciaországban kezdődő G7 csúcson próbálják Kijev támogatásáról meggyőzni az amerikai elnököt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Moszkva is kapott az ukrán drónokból

Ukrán dróntámadás következtében kár keletkezett a moszkvai olajfeldolgozó üzemben - közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere a Max messengeren kedden reggel.

(MTI)

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Megindult az áttörés Ukrajnában: elképesztő összegek sorsáról döntöttek az uniós csatlakozás kapujában

Ukrajna a háborús körülmények ellenére is felgyorsítja a bank- és biztosítási szektorának uniós jogharmonizációját annak érdekében, hogy 2028-ra teljesítse az Európai Unió követelményeit – jelentette be Andrij Pisnyij, az ukrán jegybank elnöke a csatlakozási tárgyalások megkezdése kapcsán. Pisnyij kijelentéseit a Reuters szemlézte.

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Megindult az áttörés Ukrajnában: elképesztő összegek sorsáról döntöttek az uniós csatlakozás kapujában
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Sűrű füst borította be a kiemelt fontosságú orosz olajraktárat, a hatóságok magyarázkodnak

Dróntámadás miatt tűz ütött ki egy olajraktárban az oroszországi Krasznodári határterületen június 16-ára virradó éjszaka - írta a Kyiv Independent.

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Sűrű füst borította be a kiemelt fontosságú orosz olajraktárat, a hatóságok magyarázkodnak
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Mélyponton a kapcsolatok: ezért akadozik a fegyverszállítás Ukrajna fontos szövetségesétől

Cezary Tomczyk lengyel védelmi miniszterhelyettes bejelentése szerint Lengyelország egyelőre nem adta át Ukrajnának a korábban ígért további MiG-29-es vadászgépeket, mivel a két ország közötti technológiaátadási tárgyalások még nem zárultak le - tudósított a Kyiv Independent.

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Mélyponton a kapcsolatok: ezért akadozik a fegyverszállítás Ukrajna fontos szövetségesétől
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Itt az igazi pálfordulás: bocsánatot kért Putyin hű szövetségese Zelenszkijtől

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök bocsánatot kért Volodimir Zelenszkij ukrán államfőtől korábbi éles kijelentéseiért, és hangsúlyozta, hogy országa nem jelent katonai fenyegetést Ukrajna számára - írta meg a Kyiv Independent.

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Itt az igazi pálfordulás: bocsánatot kért Putyin hű szövetségese Zelenszkijtől
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Sor kerülhet a Zelenszkij-Putyin találkozóra, lezárulhat a háború - Hírieink az orosz-ukrán konfliktusról kedden

Az irán elleni harcok - talán csak ideiglenes - lezárultával Donald Trump amerikai elnök azonnal ráfordult az ukrajnai békecsinálásra is. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már jelezte: hajlandó találkozni Putyinnal, miközben az európai vezetők a hétfő este Franciaországban kezdődő G7 csúcson próbálják Kijev támogatásáról meggyőzni az amerikai elnököt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Hétfői hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

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Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

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