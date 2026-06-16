Sűrű füst borította be a kiemelt fontosságú orosz olajraktárat, a hatóságok magyarázkodnak
Dróntámadás miatt tűz ütött ki egy olajraktárban az oroszországi Krasznodári határterületen június 16-ára virradó éjszaka - írta a Kyiv Independent.
Mélyponton a kapcsolatok: ezért akadozik a fegyverszállítás Ukrajna fontos szövetségesétől
Cezary Tomczyk lengyel védelmi miniszterhelyettes bejelentése szerint Lengyelország egyelőre nem adta át Ukrajnának a korábban ígért további MiG-29-es vadászgépeket, mivel a két ország közötti technológiaátadási tárgyalások még nem zárultak le - tudósított a Kyiv Independent.
Itt az igazi pálfordulás: bocsánatot kért Putyin hű szövetségese Zelenszkijtől
Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök bocsánatot kért Volodimir Zelenszkij ukrán államfőtől korábbi éles kijelentéseiért, és hangsúlyozta, hogy országa nem jelent katonai fenyegetést Ukrajna számára - írta meg a Kyiv Independent.
Sor kerülhet a Zelenszkij-Putyin találkozóra, lezárulhat a háború - Hírieink az orosz-ukrán konfliktusról kedden
Az irán elleni harcok - talán csak ideiglenes - lezárultával Donald Trump amerikai elnök azonnal ráfordult az ukrajnai békecsinálásra is. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már jelezte: hajlandó találkozni Putyinnal, miközben az európai vezetők a hétfő este Franciaországban kezdődő G7 csúcson próbálják Kijev támogatásáról meggyőzni az amerikai elnököt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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