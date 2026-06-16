Súlyos bejelentést tett az Európai Unió: közvetlen katonai segítséget nyújthat Kína Oroszországnak

Kaja Kallas hétfőn, az uniós külügyminiszterek luxemburgi tanácskozása után bejelentette, hogy
az Európai Unió megerősítette azokat az értesüléseket, amelyek szerint a kínai hadsereg orosz katonai személyzetet képez ki az ukrajnai bevetésekre.
A főképviselő hozzátette, hogy az unió szorosan nyomon követi a fejleményeket és vizsgálja a helyzet következményeit.
Ez a bejelentés új szintre emeli az Európai Unió és Kína közötti feszültséget, hiszen Brüsszel eddig elsősorban Peking közvetett szerepvállalását, például a kettős felhasználású termékek szállítását kifogásolta az orosz háborús erőfeszítések támogatásában. A közvetlen katonai kiképzés azonban már minőségileg más szintű elköteleződésre utal.
A luxemburgi ülésen a miniszterek Kína dezinformációs tevékenységének visszaszorítása mellett az európai védelmi ellátási láncok megerősítéséről is tárgyaltak. Az Európai Unió jelenleg azt mérlegeli, hogy milyen szigorúbb gazdasági és biztonsági intézkedéseket léptethet életbe Pekinggel szemben.
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