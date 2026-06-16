Súlyos csapás érte az ezeréves székesegyházat Ukrajnában: egymásra mutogatnak a háborús felek a tragédia után

Mintegy két évet vehet igénybe a kijevi Pecserszka Lavra kolostorkomplexum helyreállítása, miután egy támadás súlyosan megrongálta a közel ezeréves épületegyüttest – közölte kedden a komplexum vezetője.

Az UNESCO világörökségi védelme alatt álló kolostor területén található, 11. századi Nagyboldogasszony-székesegyház tetőszerkezetének több mint 80 százaléka megrongálódott. A tűzoltóknak ugyanakkor sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok a belső terekre is átterjedjenek – nyilatkozta Makszim Osztapenko, a komplexum főigazgatója az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek.

Ukrajna álláspontja szerint

Oroszország szándékosan mérte a csapást a Kijev látképét évszázadok óta meghatározó, aranykupolás kolostorra.

Moszkva ugyanakkor visszautasította a felelősséget, azt állítva, hogy a károkat egy amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rakéta okozta.

A székesegyházon és az Ivan Kuscsnik-tornyon kívül további 17 épület rongálódott meg a komplexumban, az összesített kár pedig meghaladja az 500 millió hrivnyát, vagyis a mintegy 11,2 millió dollárt. A katasztrófavédelem csaknem száz szakembert vezényelt a helyszínre, akik speciális munkagépekkel biztosították a tetőszerkezetet, és eltávolították a romokat. Kedden ideiglenes elemekkel fedték le a tető sérült részeit, valamint megerősítették az ablakokat is, hogy megóvják a belső freskókat és a kegytárgyakat.

A támadás nyomán a fővárosban keletkezett tüzek oltására hétfőn két helikoptert is bevetettek, amelyek összesen több mint 97 tonna vizet szórtak le. A légicsapásban öten életüket vesztették, negyvennégyen pedig megsérültek.

Forrás: Reuters

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