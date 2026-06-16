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Súlyos ukrán veszteség: lezuhant egy Szu-24M vadászbombázó repülőgép, életüket vesztették a pilóták
Globál

Súlyos ukrán veszteség: lezuhant egy Szu-24M vadászbombázó repülőgép, életüket vesztették a pilóták

MTI
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Lezuhant az ukrán légierő egyik Szu-24-es harci repülőgépe, a pilóta és a navigátor életét vesztette - közölte az ukrán légierő kedden a Telegram-oldalán.

A tájékoztatás szerint a Szu-24M repülőgép este 7 óra körül zuhant le Hmelnyickij megyében, ahol bevetésen volt.

Az ukrán légierő szerint mindkét pilóta életét vesztette. A helyszínen mentők és rendfenntartók dolgoznak.

Az előzetes információk szerint a polgári lakosság körében nincsenek sérültek. A baleset okait és körülményeit vizsgálják.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

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